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चॉकलेट का लालच देकर बच्ची के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

गुमलाः जिले के सिसई प्रखंड स्थित पुसो थाना क्षेत्र में एक ऐसी चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया. इस घटना में, 18 वर्षीय एक युवक ने ढाई साल की एक बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद, जब बच्ची की हालत बिगड़ने लगी, तो वह खुद उसे वापस घर ले गया.

त्योहार मनाने के लिए गांव आई थी महिला

बच्ची की स्थिति देख घर वालों ने उसे सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां बच्ची का इलाज चल रहा है. वहीं पीड़ित बच्ची की मां ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके पति कर्नाटक में मजदूरी करते हैं और वह गांव में रहकर बच्ची का पालन पोषण करती है. वह अपनी मां के साथ कुछ दिन पहले बुढ़ी कर्मा का त्योहार मनाने के लिए गांव आई थी.

चॉकलेट दिलाने के बहाने ले गया था युवक

घटना की जानकारी देते हुए पीड़िता की मां ने बताया कि मंगलवार की रात करीब 9 बजे गांव का एक पड़ोसी आकाश उरांव नामक युवक (आयु लगभग 18 वर्ष) घर में आया और उसकी ढाई साल की बच्ची को बहलाते फुसलाते हुए चॉकलेट खिलाने के बहाने बाहर ले गया और एक सुनसान खेत में ले जाकर उसके साथ घिनौनी हरकत करने लगा. इसके बाद बच्ची रोने लगी और स्थिति बिगड़ने पर बेहोश हो गई.

आरोपी नशे की हालत में थाः स्थानीय