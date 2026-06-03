चॉकलेट का लालच देकर बच्ची के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
गुमला में ढाई साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : June 3, 2026 at 2:06 PM IST
गुमलाः जिले के सिसई प्रखंड स्थित पुसो थाना क्षेत्र में एक ऐसी चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया. इस घटना में, 18 वर्षीय एक युवक ने ढाई साल की एक बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद, जब बच्ची की हालत बिगड़ने लगी, तो वह खुद उसे वापस घर ले गया.
त्योहार मनाने के लिए गांव आई थी महिला
बच्ची की स्थिति देख घर वालों ने उसे सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां बच्ची का इलाज चल रहा है. वहीं पीड़ित बच्ची की मां ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके पति कर्नाटक में मजदूरी करते हैं और वह गांव में रहकर बच्ची का पालन पोषण करती है. वह अपनी मां के साथ कुछ दिन पहले बुढ़ी कर्मा का त्योहार मनाने के लिए गांव आई थी.
चॉकलेट दिलाने के बहाने ले गया था युवक
घटना की जानकारी देते हुए पीड़िता की मां ने बताया कि मंगलवार की रात करीब 9 बजे गांव का एक पड़ोसी आकाश उरांव नामक युवक (आयु लगभग 18 वर्ष) घर में आया और उसकी ढाई साल की बच्ची को बहलाते फुसलाते हुए चॉकलेट खिलाने के बहाने बाहर ले गया और एक सुनसान खेत में ले जाकर उसके साथ घिनौनी हरकत करने लगा. इसके बाद बच्ची रोने लगी और स्थिति बिगड़ने पर बेहोश हो गई.
आरोपी नशे की हालत में थाः स्थानीय
युवक लहूलुहान कपड़ों की अवस्था में बच्ची को घर लेकर पहुंचा और तरह- तरह के बहाने बनाने लगा. इसके बाद लोगों को शक हुआ तो कड़ाई से उससे पूछताछ की. जिसके बाद उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए पूरी वारदात का खुलासा कर दिया. स्थानीय लोगों ने बताया गया कि आरोपी नशे की हालत में था.
"बच्ची को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. आरोपी पुलिस हिरासत में है और आगे की कार्रवाई के लिए उससे पूछताछ की जा रही है, जबकि घटनास्थल से सबूत भी जुटाए जा रहे हैं." - सुरेश प्रसाद यादव, पुलिस उपाधीक्षक
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