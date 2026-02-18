ETV Bharat / state

कूड़ा वाहन की चपेट में आने से मासूम बच्ची की मौत चालक मौके से फरार, सदमे में परिवार

ग्रामीणों ने आरोपी चालक और वाहन को पकड़कर कार्रवाई करने की मांग की है.

RAMNAGAR GARBAGE VEHICLE ACCIDENT
कूड़ा वाहन की चपेट में आने से मासूम बच्ची की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 18, 2026 at 7:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामनगर: बुधवार दोपहर रामनगर के ग्राम पूछड़ी बिहारी टप्पर क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. घर के पास खेल रही 6 वर्षीय मासूम बालिका आलिया की कूड़ा वाहन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद चालक वाहन सहित फरार हो गया. जिससे परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आलिया अपने गांव के अन्य बच्चों के साथ घर के समीप खेल रही थी. इसी दौरान तेज गति से आया एक कूड़ा वाहन उसे टक्कर मारता हुआ निकल गया. प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि वाहन चालक नाबालिग था. लापरवाही से वाहन चला रहा था. हादसा इतना गंभीर था कि बालिका ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. बताया जा रहा है कि मृतका को उसकी नानी और मामा पाल रहे थे.

घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने भी घटना का विरोध करते हुए चालक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. सूचना पर कोतवाल सुशील कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. जब पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाने लगी तो परिजनों और ग्रामीणों ने इसका विरोध किया. कई लोग पुलिस वाहन के आगे खड़े हो गए. वाहन को जाने से रोक दिया. इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई. ग्रामीणों का कहना था कि पहले आरोपी चालक और वाहन को पकड़कर कार्रवाई की जाए. उसके बाद ही शव को ले जाया जाये.

काफी समझाइश और मशक्कत के बाद पुलिस ने भीड़ के बीच से सरकारी वाहन निकालकर शव को अस्पताल पहुंचाया. कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि घटना में शामिल वाहन और चालक की तलाश की जा रही है. उन्होंने कहा इस मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी. वहीं, इस हृदयविदारक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है. ग्रामीणों ने प्रशासन से दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पढ़ें- हरिद्वार में बाइक और स्कॉर्पियो कार की भयानक टक्कर, एक युवक की मौत, दो की हालत गंभीर

पढ़ें- हल्द्वानी सड़क हादसे में कारोबारी की मौत, आरोपी रिक्शा चालक फरार, तलाश में जुटी पुलिस

TAGGED:

रामनगर एक्सीडेंट
रामनगर में बच्ची की मौत
रामनगर कूड़ा वाहन एक्सीडेंट
RAMNAGAR GARBAGE VEHICLE ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.