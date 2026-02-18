ETV Bharat / state

कूड़ा वाहन की चपेट में आने से मासूम बच्ची की मौत चालक मौके से फरार, सदमे में परिवार

रामनगर: बुधवार दोपहर रामनगर के ग्राम पूछड़ी बिहारी टप्पर क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. घर के पास खेल रही 6 वर्षीय मासूम बालिका आलिया की कूड़ा वाहन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद चालक वाहन सहित फरार हो गया. जिससे परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आलिया अपने गांव के अन्य बच्चों के साथ घर के समीप खेल रही थी. इसी दौरान तेज गति से आया एक कूड़ा वाहन उसे टक्कर मारता हुआ निकल गया. प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि वाहन चालक नाबालिग था. लापरवाही से वाहन चला रहा था. हादसा इतना गंभीर था कि बालिका ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. बताया जा रहा है कि मृतका को उसकी नानी और मामा पाल रहे थे.

घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने भी घटना का विरोध करते हुए चालक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. सूचना पर कोतवाल सुशील कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. जब पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाने लगी तो परिजनों और ग्रामीणों ने इसका विरोध किया. कई लोग पुलिस वाहन के आगे खड़े हो गए. वाहन को जाने से रोक दिया. इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई. ग्रामीणों का कहना था कि पहले आरोपी चालक और वाहन को पकड़कर कार्रवाई की जाए. उसके बाद ही शव को ले जाया जाये.