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घर क्यों छोड़ रहे मासूम? शहरों की चकाचौंध या रील का आकर्षण, स्टडी में चौंकाने वाले खुलासे

59 बच्चे काम की तलाश में घर छोड़कर भागे थे. 47 बच्चे शहर के चकाचौध के कारण घर से भागे थे. इसके अलावा अन्य वजह भी भगाने के सामने आई है. उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों का उनकी संस्था ने देख रेख किया. रेलवे पुलिस के माध्यम से उन्हें उनके घर भी पहुंचाया गया.

उन्होंने बताया कि 156 ऐसे बच्चे मिले जिनकी परवरिश ठीक से नहीं हो पा रही थी. 109 बच्चे पैसे की लालच में घर से निकले तो तस्करी के शिकार हो गए. 94 लड़कियों के रिसर्च में पता चला कि ज्यादातर लड़की बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए घर से भागी थीं. 49 बच्चे भूले भटके रेलवे स्टेशन पहुंचे थे.

प्रोग्राम मैनेजर चतुर्वेदी बताते हैं कि रेलवे स्टेशन पर नाबालिग बच्चों के भागने के कारणों पर स्टडी के लिए प्रतिदिन टीम रेलवे स्टेशन पर बिना आई कार्ड के पहुंच जाती थी. वहां पर बाहर से आए नाबालिग बच्चों पर नजर दौड़ती थी. टीम द्वारा रेस्क्यू 524 बच्चों पर यह अध्ययन किया गया.

बच्चों ने बताई दिल की बात: शैलेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि उनकी संस्था पिछले 15 साल से ऐसे मुद्दे पर काम कर रही है. बच्चों के भाग जाने के विषय पर 6 साल तक लगातार स्टडी हुई है.

नाबालिग लड़कियां बॉयफ्रेंड से शादी रचाने और बड़े शहरों में बसाने का ख्वाब संजोए घर छोड़कर भाग रही हैं. इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसमें संपन्न परिवारों के बच्चे भी शामिल हैं.

लड़कियों ने बताया कि उन्हें डर था कि घरवालों को बताएंगे तो कोई राजी नहीं होगा. यही वजह थी कि पेरेंटिंग की कमी, शादी और शहरों की चकाचौंध में नाबालिक बच्चे घर छोड़कर भाग रहे हैं. बच्चों का कहना है कि उनके पेरेंट्स अच्छी परवरिश देने के साथ उनकी चाहत को पूरा करने में नाकाम थे.

क्यों घर छोड़ रहे बच्चे: शैलेंद्र चतुर्वेदी कहते हैं, कि सेफ सोसाइटी ने बच्चों के भागने को लेकर जो स्टडी शुरू की उसका केंद्र गोरखपुर का रेलवे स्टेशन रहा. जहां चाइल्ड लाइन केंद्र में जो बच्चे पकड़े जाते थे उनसे उनके घर से भागने के कारण और विभिन्न पहलुओं पर बात जाती थी. इसमें गोरखपुर में पकड़ी गई नाबालिग लड़कियों प्रेम के बाद शादी के लिए घर से भागने का कारण बताया.

व्यस्त दिनचर्या और बच्चों के साथ संवाद (Communication) की कमी के कारण माता-पिता अपने बच्चों के मानसिक बदलाव और उनकी समस्याओं को समझ नहीं पा रहे हैं. डिजिटल दुनिया के बढ़ते प्रभाव और एकाकीपन के कारण बच्चे सही-गलत का अंतर भूलकर गलत कदम उठा बैठते हैं.

संस्था के प्रबंधक शैलेंद्र चतुर्वेदी कहते हैं कि इस मामले के परिक्षण में मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो नतीजे आए हैं, उसके अनुसार इस गंभीर समस्या की जड़ में 'कमजोर पेरेंटिंग' (Parenting Gap) है.

वहीं, लड़के शहरों की चकाचौंध, आधुनिक जीवनशैली और रील लाइफ के आकर्षण में फंसकर घर छोड़ रहे हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में केवल गरीब ही नहीं, बल्कि संपन्न परिवारों के भी बच्चे शामिल हैं.

बचपन, गरीबी, बच्चों और महिलाओं पर काम करने वाली संस्था सेफ सोसाइटी की जांच में यह सामने आया है कि लड़कियां मुख्य रूप से प्रेम-प्रसंग और शादी के फैसले के कारण घर छोड़ रही हैं.

गोरखपुर: NCRB के आंकड़े हर तरह के अपराध के रिकॉर्ड को सामने लाते हैं. ऐसा ही एक आंकड़ा गोरखपुर का हैं, जो चिंताजनक सामाजिक ट्रेंड की ओर इशारा करता है. जिले में बच्चों, विशेषकर नाबालिग लड़कियों के घर छोड़ने की जो घटनाएं सामने आई हैं, उसकी वजह हैरान करने वाली है.

चतुर्वेदी ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर घर से भागकर 94 लड़कियां मिली जिसमें सबसे अधिक 29 लड़कियां गोरखपुर की थीं. जिनकी उम्र 15 से 17 वर्ष के बीच थी. यह नाबालिक लड़कियां बॉयफ्रेंड से शादी रचाने के लिए घर से भागी थी.

इसमें भी सबसे अधिक 5 से 10वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियां थीं. 10वीं से 12वीं तक की लड़कियों की संख्या कम थी. उन्होंने कहा कि हम लोग सड़क पर घूमने वाले बच्चों की काउंसलिंग कर उन्हें ट्रेनिंग भी दे रहे हैं. इस समय दो बस्तियों में टीम काम कर रही है.

आजादी के लिए घर छोड़ा: उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि पीलीभीत के कारोबारी का लड़का जो अपनी आजादी के लिए 9 साल की उम्र में घर से भागा था, करीब 2 साल तक रेलवे स्टेशन के आसपास कूड़ा बीनने का काम करता था. अचानक इसकी मुलाकात समिति से हुई.

तब टीम ने उससे घर से भागने की वजह पूछी. उस लड़के ने बताया कि वह आजादी चाहता है, जबकि उसके घर वाले उसे जबरदस्ती पढ़ाई और बिजनेस में लगाना चाहते हैं. इसलिए घर छोड़ दिया. 9 साल गोरखपुर में रहकर अब वह अपने घर पीलीभीत लौटा है.

दूसरे प्रकरण की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्नाव की एक 14 साल की लड़की अकेले रेलवे स्टेशन पर मिली. टीम ने उससे पूछा तो उसे लड़की ने बताया कि उसे एक लड़के से प्यार हो गया था. जिससे शादी करने वह भागकर गोरखपुर आई है.

लड़की ने बताया कि उसके घर वाले शादी नहीं करते इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया था कि विवाह करके गोरखपुर में ही रहेंगे. लेकिन उसके साथ प्रेमी ने धोखा दिया. वह उसे गोरखपुर लाया लेकिन रेलवे स्टेशन पर छोड़कर भाग गया. सेफ सोसाइटी की टीम में रिस्क उठाकर उस लड़की को घर पहुंचा.

रेलवे का बचपन बचाओ अभियान: ताजा मामले की बात करें तो रेलवे सुरक्षा बल, पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा बचपन बचाओ अभियान के तहत 13 मई 2026 को गाड़ी संख्या-15211 के सामान्य कोच में 13 और 15 वर्ष के दो लड़के लावारिस हालत में मिले. पूछताछ के बाद चाइल्ड लाइन सीतापुर को सुपुर्द किया गया.

वहीं 13 मई 2026 को गाड़ी संख्या-15565 में कार्यरत ट्रेन टिकट परीक्षक को अकेली यात्रा कर रही 17 वर्ष की एक लड़की मिली, जिसे रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट छपरा पर लाया गया. पूछताछ के बाद लड़की को चाइल्ड लाइन छपरा को सुपुर्द किया गया.

इसी तरह 11 मई 2026 को रेलवे सुरक्षा बल गोंडा को प्लेटफार्म संख्या-02 पर 14 वर्ष का एक लड़का लावारिस हालत में मिला. पूछताछ के बाद लड़के को चाइल्ड लाइन गोंडा को सुपुर्द किया गया.

11 मई 2026 को रेलवे सुरक्षा बल को गाड़ी संख्या-14118 में 10 वर्ष का एक लड़का लावारिस हालत में मिला. पूछताछ के बाद लड़के को चाइल्ड लाइन कन्नौज को सुपुर्द किया गया. इस बात की पुष्टि पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने भी किया है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट: मनोविज्ञान विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष प्रो. धनंजय कुमार कहते हैं कि बच्चों के अंदर इस तरह की भावना आने और घर छोड़ने के पीछे आज के दौर के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मुख्य वजह बन रहे हैं, जो उन्हें चकाचौध जैसी स्थितियों से बहुत कम उम्र में अवगत करा रहे हैं.

पैरेंट्स घर की व्यवस्था और आर्थिक हालात को ठीक करने में व्यस्त रहने के कारण इनको समय नहीं दे पाते और यही दूरी इन बच्चों में भटकाव का कारण बनती है. आज के पेरेंट्स अपने जमाने के हिसाब से यह सोचते हैं कि जैसे हम अपना रास्ता तय किए, वैसे हमारे बच्चे भी तय कर लेंगे.

पेरेंट्स का बच्चों के साथ कम्युनिकेशन ब्रेक होने से समाज में आज यह स्थिति उत्पन्न हो रही है जो भयावह है. इसके लिए स्कूलों को अच्छा प्रयास करना चाहिए. पेरेंट्स मीटिंग में सिर्फ पढ़ाई- लिखाई नहीं बल्कि बच्चों के देखभाल, संस्कार और संस्कृति पर भी फोकस होना चाहिए.

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