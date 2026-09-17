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इस खतरनाक बीमारी के शिकार हो रहे मासूम, कहीं आपके बच्चो में तो नहीं ये लक्षण

बच्चे पढ़ते-पढ़ते एब्सेंस सीजर का तेजी से हो रहे शिकार.

एब्सेंस सीजर बीमारी के शिकार हो रहे मासूम
एब्सेंस सीजर बीमारी के शिकार हो रहे मासूम (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 8:56 PM IST

2 Min Read
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कानपुर: गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज के सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के न्यूरो ओपीडी में पिछले कई माह से अभिभावक अपने बच्चों को लेकर डॉक्टर्स से मिल रहे हैं. सभी का कहना था कि बच्चा पढ़ते-पढ़ते या दूसरी गतिविधियों के दौरान अचानक शांत हो जा रहा है.

एब्सेंस सीजर का तेजी से शिकार हो रहे बच्चे (Photo Credit: ETV Bharat)

जब डॉक्टर्स ने ऐसे बच्चों के डाटा पर शोध किया, तो सामने आया कि बच्चों को मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे. जो केवल कुछ समय के लिए ही थे. उसके बाद बच्चा सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार कर रहा है. हालांकि, ऐसे बच्चों का इलाज बहुत जरूरी है.

इस पूरे मामले को लेकर न्यूरो साइंस विभाग के विभागाध्यक्ष डा.मनीष सिंह ने बताया, जब ऐसे बच्चों का परीक्षण किया गया, ईईजी टेस्ट कराकर रिपोर्ट देखी गई तो सामने आया कि ये बच्चे एब्सेंस सीजर के शिकार हुए हैं.

इस गंभीर बीमारी के लक्षणों को पहचान पाना अभिभावकों के लिए आसान नहीं होता है. वह घबरा जाते हैं. उन्होंने बताया की ऐसे केसेस में डरना बिल्कुल नहीं है. इसके लिए बाजार में कई असरकारक दवाइयां हैं, जिनकी मदद से बच्चों को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है.

न्यूरो साइंस विभाग के विभागाध्यक्ष डा.मनीष सिंह ने बताया, एब्सेंस सीजर एक ऐसी बीमारी है, जिसमें बच्चा अचानक शून्य की स्थिति में पहुंच जाता है. उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है. वह किसी तरह का कोई जवाब नहीं देता. जब उसे आवाज दी जाती है, तो वह किसी तरह का कोई रिएक्ट नहीं करता. मिर्गी के दौरे कई प्रकार के होते हैं, उनमें से एक प्रकार एब्सेंस सीजर भी है.

डा.मनीष सिंह ने बताया, पिछले छह माह में करीब ऐसे 500 केस सामने आए हैं. जब इनके डाटा का एनालिसिस किया गया तो अधिकांश में एब्सेंस सीजर के लक्षण मिले. हालांकि, सभी बच्चों का हमारे यहां प्रॉपर इलाज हुआ. इसके बाद वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गए और अपने माता-पिता के साथ मुस्कुराकर घर लौट गए.

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