ETV Bharat / state

डेढ़ साल के मासूम को सड़क पर 8 बार पटक-पटककर मार डाला; मौके पर शव छोड़कर भागा, CCTV फुटेज देखकर उड़े होश

फिरोजाबाद : जनपद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र से एक दिलदहला देने वाली खबर सामने आई है. आरोप है कि चाचा ने डेढ़ महीने के मासूम को आठ बार जमीन पर पटक-पटक कर मौत के घाट उतार दिया. आरोप है कि चाचा टाॅफी दिलाने के बहाने मासूम को बाहर लेकर गया था. इस घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर लोगों के होश उड़ गये. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

मामला थाना शिकोहाबाद क्षेत्र की एक काॅलोनी का बताया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक, फिरोजाबाद जनपद के ही अरांव थाना क्षेत्र की रहने वाली रति नामक महिला की ससुराल बदायूं जनपद में है. महिला का अपने पति के साथ विवाद चल रहा है. महिला कुछ समय से अपने मायके में रह रही है.

महिला के मुताबिक, शनिवार को वह अपनी मां और डेढ़ साल के बेटे के साथ एक करीबी के यहां आई थी. पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक, महिला के ससुरालपक्ष का रिश्तेदार विराज भी दोपहर को शिकोहाबाद पहुंचा और वह बच्चे को टॉफी दिलाने के बहाने साथ ले गया.

महिला के मुताबिक, युवक ने मासूम को कई बार जमीन पर पटका, जिससे उसकी मौत हो गई. मासूम की मौत के बाद आरोपी उसके शव को नाली में फेंककर फरार हो गया. महिला ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. महिला का आरोप है कि युवक शादी का दबाव बना रहा था.