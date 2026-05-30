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डेढ़ साल के मासूम को सड़क पर 8 बार पटक-पटककर मार डाला; मौके पर शव छोड़कर भागा, CCTV फुटेज देखकर उड़े होश

सीओ शिकोहाबाद अम्बरीष कुमार ने बताया कि सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है.

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फाइल फोटो (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 9:16 PM IST

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फिरोजाबाद : जनपद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र से एक दिलदहला देने वाली खबर सामने आई है. आरोप है कि चाचा ने डेढ़ महीने के मासूम को आठ बार जमीन पर पटक-पटक कर मौत के घाट उतार दिया. आरोप है कि चाचा टाॅफी दिलाने के बहाने मासूम को बाहर लेकर गया था. इस घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर लोगों के होश उड़ गये. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

मामला थाना शिकोहाबाद क्षेत्र की एक काॅलोनी का बताया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक, फिरोजाबाद जनपद के ही अरांव थाना क्षेत्र की रहने वाली रति नामक महिला की ससुराल बदायूं जनपद में है. महिला का अपने पति के साथ विवाद चल रहा है. महिला कुछ समय से अपने मायके में रह रही है.

महिला के मुताबिक, शनिवार को वह अपनी मां और डेढ़ साल के बेटे के साथ एक करीबी के यहां आई थी. पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक, महिला के ससुरालपक्ष का रिश्तेदार विराज भी दोपहर को शिकोहाबाद पहुंचा और वह बच्चे को टॉफी दिलाने के बहाने साथ ले गया.

महिला के मुताबिक, युवक ने मासूम को कई बार जमीन पर पटका, जिससे उसकी मौत हो गई. मासूम की मौत के बाद आरोपी उसके शव को नाली में फेंककर फरार हो गया. महिला ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. महिला का आरोप है कि युवक शादी का दबाव बना रहा था.

पुलिस ने आस-पास लगे सीसीटीवी खंगाले तो खौफनाक वीडियो सामने आया. मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में परिजनों से पूछताछ की और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है.

सीओ शिकोहाबाद अम्बरीष कुमार ने बताया कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है. टीम बनाकर उसकी तलाश की जा रही है. आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की जायेगी.


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