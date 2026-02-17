अबूझमाड़ में ब्लड कैंसर से पीड़ित मासूम, आर्थिक तंगी से जूझ रहा परिवार, सरकार से मदद की गुहार

अबूझमाड़ में ब्लड कैंसर से पीड़ित मासूम, आर्थिक तंगी से जूझ रहा परिवार, सरकार से मदद की गुहार
अबूझमाड़ के एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है.आर्थिक तंगी के बीच परिवार के बेटे को गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ रहा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 17, 2026 at 5:44 PM IST
बस्तर : छत्तीसगढ़ के आदिवासी प्रभावित अबूझमाड़ के सुदूर वनांचल से एक हृदयविदारक मामला सामने आया है. यहां एक आदिवासी परिवार का मासूम बेटा ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है. परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर होने के कारण बेटे का इलाज कराना लगभग असंभव हो गया है. फिलहाल पीड़ित बालक का इलाज कराने परिजन राजधानी रायपुर के एम्स के चक्कर काट रहा है.
डॉक्टरों ने दी गंभीर बीमारी की जानकारी
पीड़ित बालक के परिजन बोमड़ा कर्टामी के बताए अनुसार बच्चे को पिछले कुछ महीनों से लगातार बुखार, कमजोरी और शरीर में दर्द की शिकायत थी. स्थानीय स्तर पर इलाज के बाद जब हालत नहीं सुधरी तो नारायणपुर जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां से डॉक्टरों ने डिमरापाल अस्पताल रेफर किया. जहां उन्हें बताया गया कि बच्चे को ब्लड कैंसर है,इसके कारण लगातार शरीर से खून बह रहा है.
इलाज के लिए परिवार के पास नहीं हैं पैसे
डॉक्टरों ने तत्काल विशेष उपचार की आवश्यकता बताई है. लेकिन इलाज का खर्च लाखों रुपए में होने की बात कही जा रही है. बालक के पिता दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं. दुर्गम क्षेत्र, सीमित संसाधन और रोजमर्रा की मुश्किलों के बीच इतने बड़े इलाज का खर्च उठाना उनके बस से बाहर है. इलाज में देरी से बच्चे की जान को खतरा बढ़ सकता है. परिवार ने राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग और जनप्रतिनिधियों से मानवीय आधार पर त्वरित इलाज उपलब्ध कराने की मार्मिक अपील की है.
इस घटना ने एक बार फिर अबूझमाड़ जैसे दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मजबूरी को उजागर किया है. अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस मासूम की जान बचाने के लिए कितनी शीघ्रता से कदम उठाते हैं.
