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बांस के पेड़ पर लटकी मिली लाल पोटली, खोलते ही निकल गई लोगों की चीख

ग्रामीण सत्य प्रकाश बैगा ने बताया कि रविवार सुबह गांव के कुछ लोगों की नजर बांस के पेड़ पर टंगी लाल रंग की पोटली पर पड़ी. पोटली संदिग्ध लगने पर जब ग्रामीणों ने पास जाकर देखा तो उसके भीतर छोटे बच्चे का नरकंकाल दिखाई दिया. घटनाक्रम को देखते ही पूरे गांव में भय और हड़कंप का माहौल बन गया. कुछ ही देर में मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए.

बांस के पेड़ पर टंगी लाल रंग की पोटली से मिला बच्चे का नरकंकाल

सीधी: एमपी के सीधी जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर भुईमाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खम्हरिया में सामने आई एक रहस्यमयी घटना ने पूरे गांव को झकझोर दिया है. गांव के बाहर बांस के पेड़ पर लाल कपड़े की पोटली में एक मासूम बच्चे का नरकंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. इस घटना को लेकर ग्रामीणों में तंत्र-मंत्र और जादू-टोने की चर्चाएं तेज हो गई हैं, जबकि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

बच्चे का नरकंकाल मिलने की घटना के बाद गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल

सत्य प्रकाश के अनुसार गांव में चर्चा है कि यह नरकंकाल संभवतः उसी मासूम बच्चे का हो सकता है जिसकी कुछ समय पूर्व मौत हुई थी और परिजनों द्वारा गांव में ही उसे दफनाया गया था. वहीं जब ग्रामीण उस स्थान पर पहुंचे जहां बच्चे को दफनाया गया था, वहां खुदाई के निशान और गड्ढा मिला. इसके बाद लोगों में आशंका गहरा गई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने शव को कब्र से निकालकर तंत्र-मंत्र या जादू-टोने जैसी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया हो सकता है.

पोटली में मिला मासूम का नरकंकाल (ETV Bharat)

इस घटना की सूचना मिलते ही भुईमाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. इसी खम्हरिया गांव के निवासी रायभान सिंह ने पुलिस को बताया कि यह पोटली किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके घर में रख दी गई थी. परिवार को जब इसकी जानकारी हुई तो भय के चलते उन्होंने पोटली को घर से हटाकर बांस के पेड़ पर रख दिया.

पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में दफन स्थल पर खुदाई के निशान मिले

भुईमाड़ थाना प्रभारी डीडी सिंह ने बताया "मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में दफन स्थल पर खुदाई के निशान मिले हैं. इसके साथ ही पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. तथ्य सामने आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी." घटना के बाद गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है. ग्रामीणों ने प्रशासन से दोषियों की जल्द पहचान कर सख्त कार्रवाई की मांग की है.