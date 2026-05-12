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फिरोजाबाद में मां के अवैध संबंधों की भेंट चढ़ी मासूम, प्रेमी ने हत्या कर शव को नाले में फेंका

फिरोजाबाद: जनपद में मां के प्रेम संबंधों में बाधा बनने पर आरोपी प्रेमी ने 10 वर्षीय बालिका की बेरहमी से हत्या कर दिया, फिर शव को नाले में फेंक दिया. सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.



इंस्पेक्टर फरिहा राजीव कुमार के अनुसार, 30 अप्रैल को नाले से 10 साल की एक बालिका का शव बरामद हुआ था. बालिका की पहचान के बाद इस मामले में हत्या की एफआईआर दर्ज की गई. मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई. जांच पड़ताल के दौरान एक शख्स का नाम सामने आया, जो बालिका के घर आता-जाता था. पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरा मामला खुल गया.

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके मृतक बालिका की मां के साथ अवैध संबंध थे. बच्ची लगातार आरोपी का विरोध करती थी. बच्ची आरोपी को घर आने से रोकती थी और मां से भी इस संबंध को लेकर नाराज रहती थी. इसी वजह से आरोपी उसे अपने रास्ते की सबसे बड़ी बाधा मानने लगा था.

पुलिस के मुताबिक 29 अप्रैल 2026 को आरोपी ने बच्ची को अकेला पाकर बहाने से नाले के पास बुलाया और उसकी हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने शव को नाले के पानी और झाड़ियों में छिपा दिया, जिससे किसी को घटना की जानकारी न हो सके और साक्ष्य मिटाए जा सकें.