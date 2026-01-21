ETV Bharat / state

लखीमपुर में बाघ के हमले में मासूम की मौत; खेत की मेड़ पर बैठा था बच्चा, माता-पिता कर रहे थे काम

पलिया कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंकज त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

बाघ के हमले में मासूम की मौत
बाघ के हमले में मासूम की मौत (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 9:38 PM IST

लखीमपुर खीरी : जिले के पलिया क्षेत्र के देवीपुर गांव में बुधवार को मासूम (4) को निवाला बना लिया. बाघ ने दोपहर करीब तीन बजे खेत की मेड़ पर बैठे मासूम पर हमला कर दिया. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. वन रेंजर ने बताया कि बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

ग्रामीणों के मुताबिक, राधे फार्म पर रहकर मजदूरी करता है. बुधवार को वह अपनी पत्नी के साथ खेत में गन्ना छीलने का काम कर रहा था. काम के दौरान उसने अपने बेटे आरध्यम (4) को पास ही खेत की मेड़ पर बैठा दिया. मजदूर अपने काम में व्यस्त थे, इस दौरान झाड़ियों में घात लगाए बैठे बाघ ने मासूम पर हमला कर दिया.

बच्चे की चीख-पुकार सुनकर खेत में मौजूद मजदूरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया. शोरगुल के कारण बाघ बच्चे को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया. गंभीर रूप से घायल मासूम की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद खेत में अफरा-तफरी मच गई.

सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, जहां बच्चे का क्षत-विक्षत शव देख मां-बाप बेसुध हो गए. पूरे गांव में मातम पसर गया और ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति नाराजगी भी देखने को मिली. घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची.



वन रेंजर विनय कुमार ने बताया कि घटना बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है. बाघ की गतिविधियों को देखते हुए इलाके में तत्काल गश्त बढ़ा दी गई है. साथ ही बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे फिलहाल खेतों में अकेले या बच्चों के साथ न जाएं और सतर्क रहें.

पलिया कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंकज त्रिपाठी ने बताया है कि पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

