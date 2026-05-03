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महराजगंज में कुएं में गिरकर मासूम की मौत; कुत्तों से बचने के लिये भागा था, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

महराजगंज : जिले के ठूठीबारी थाना क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. लक्ष्मीपुर खुर्द गांव में बच्चों के साथ खेलने गए एक पांच साल के मासूम को कुत्तों ने दौड़ा लिया. उससे बचने के लिये भाग रहा मासूम कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है.



ठूठीबारी थाना क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मीपुर खुर्द में शनिवार शाम करीब 6 बजे दिलदहला देने वाली घटना हो गई. परिजनों के मुताबिक, गांव निवासी वारिस अली का बेटा हसन अली (5) घर लौटते समय अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी एक आवारा कुत्ता अचानक उसकी ओर दौड़ पड़ा. उससे बचने के लिये मासूम तेजी से भागने लगा. इस दौरान उसका संतुलन बिगड़ने से वह पास के खुले कुएं में जा गिरा.