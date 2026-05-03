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महराजगंज में कुएं में गिरकर मासूम की मौत; कुत्तों से बचने के लिये भागा था, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

ठूठीबारी थाना प्रभारी अमित सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी.

मौके पर मौजदू पुलिस के अधिकारी
मौके पर मौजदू पुलिस के अधिकारी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 5:53 PM IST

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महराजगंज : जिले के ठूठीबारी थाना क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. लक्ष्मीपुर खुर्द गांव में बच्चों के साथ खेलने गए एक पांच साल के मासूम को कुत्तों ने दौड़ा लिया. उससे बचने के लिये भाग रहा मासूम कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है.


ठूठीबारी थाना क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मीपुर खुर्द में शनिवार शाम करीब 6 बजे दिलदहला देने वाली घटना हो गई. परिजनों के मुताबिक, गांव निवासी वारिस अली का बेटा हसन अली (5) घर लौटते समय अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी एक आवारा कुत्ता अचानक उसकी ओर दौड़ पड़ा. उससे बचने के लिये मासूम तेजी से भागने लगा. इस दौरान उसका संतुलन बिगड़ने से वह पास के खुले कुएं में जा गिरा.

घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई. ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए बच्चे को कुएं से बाहर निकाला और तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल पहुंचाया. हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल महराजगंज रेफर कर दिया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मासूम की मौत की खबर सुनते ही पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. घटना के बाद से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है.

ठूठीबारी थाना प्रभारी अमित सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. उन्होंने कहा कि यह एक दुखद हादसा है. गांव में खुले कुएं की सुरक्षा और आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर संबंधित विभाग को अवगत कराया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

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