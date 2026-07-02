ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में बंदरों के हमले से मासूम की मौत, परिजनों ने रोड जाम कर किया हंगामा

जनपद में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों मे दहशत है.

फिरोजाबाद में बंदरों का आतंक
फिरोजाबाद में बंदरों का आतंक (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 8:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद: जनपद के गांव बासठ में गुरुवार को बंदरों के हमले से एक छह माह की मासूम की मौत हो गई. बच्ची छत पर अपने भाई की गोद में खेल रही थी, तभी बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे वह नीचे गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां के चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.

विनोद कुमार पाण्डेय सिटी मजिस्ट्रेट (Video Credit; ETV Bharat)

सिटी मजिस्ट्रेट विनोद कुमार पाण्डेय के अनुसार, मामला शहर के कोतवाली दक्षित क्षेत्र के फतेहाबाद रोड स्थित गांव बासठ का है. प्रमोद कुमार की छह माह की बेटी काव्य अपने भाई की गोद मे छत पर खेल रही थी. इसी दौरान बंदरों के एक झुंड ने अचानक हमला किया. जिससे काव्या भाई के हाथ से नीचे गिर गयी. आनन फानन में उसे स्थानीय मैडिकल कॉलेज जाया गया, जहां के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

बच्ची की मौत से आक्रोशित परिजनों ने शव को रखकर फिरोजाबाद-फतेहाबाद मार्ग को जाम कर दिया. सूचना मिलते ही सीओ सिटी, थाना प्रभारी दक्षिण और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, और परिजनों व ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया.

ग्रामीणों ने बताया कि गांव में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है. दो दिन पहले भी बंदरों के हमले से एक महिला की मौत हुई थी, लेकिन समस्या के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाए गया. ग्रामीणों ने प्रशासन से बंदरों के आतंक से निजात दिलाने और स्थायी समाधान की मांग की है. पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें: मथुरा में बंदरों का आतंक! 13 वर्षीय किशोरी की पहली मंजिल से गिरकर मौत

TAGGED:

CHILD DIES IN MONKEY ATTACK
MONKEY MENACE IN FIROZABAD
FIROZABAD NEWS
MONKEYS ATTACK LITTLE GIRL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.