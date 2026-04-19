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बोकारो में तालाब में डूबने से मासूम की मौत, परिवार में पसरा मातम

बोकारो: जिले में एक हृदयविदारक घटना में एक घर का इकलौता चिराग बुझ गया. मां की चीत्कार ने वहां उपस्थित लोगों को भी भावुक कर दिया. दरअसल, ​बोकारो के चास थाना क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी स्थित पुराना बांध तालाब में एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां नहाने के दौरान एक 10 वर्षीय बालक रोहन कुमार की डूबने से मौत हो गई. रोहन कुमार, चास के कैलाश नगर का रहने वाला था और अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था.

नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबा बच्चा

कैलाश नगर निवासी मुन्ना साव के बेटा रोहन कुमार रविवार सुबह करीब 11:00 बजे अपने घर से निकला था. वह अपने कुछ दोस्तों के साथ रामनगर कॉलोनी स्थित पुराना बांध तालाब में नहाने गया था. नहाने के दौरान वह गहरे पानी में चला गया और देखते ही देखते डूबने लगा. वहां मौजूद दोस्तों के शोर मचाने पर स्थानीय लोग इकट्ठा हुए लेकिन जब तक उसे पानी से बाहर निकाला गया, तब तक उसकी जान जा चुकी थी.

​माता पिता की इकलौती संतान था रोहन

​इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है. बताया जा रहा है कि रोहन कुमार, अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी. वह चास मेन रोड स्थित बांग्ला मध्य विद्यालय का छात्र था. बेटे की मौत की खबर मिलते ही मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल है. कैलाश नगर और आसपास के मोहल्लों में इस घटना के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है.