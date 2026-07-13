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खेल खेल में गई मासूम की जान, बड़े भाई की गलती से ट्रैक्टर के नीचे दबा छोटा भाई

कोरबा के नीलगिरी मोहल्ले में दर्दनाक हादसा हुआ है.हादसे में एक मासूम की जान चली गई है.

Innocent child buried under tractor
खेल खेल में गई मासूम की जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 13, 2026 at 5:19 PM IST

3 Min Read
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कोरबा : कोरबा के वार्ड नंबर 20 नीलगीरी मोहल्ले में दर्दनाक हादसा हो गया.यहां ढाई साल का बच्चा ट्रैक्टर के नीचे आ गया.जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.इस घटना के बाद पूरे मोहल्ले में गम का माहौल है.

कैसे हुआ हादसा ?

नीलगिरी मोहल्ले में पीएम आवास के तहत निर्माण कार्य चल रहा है. इसी सिलसिले में ईंट लेकर एक ट्रैक्टर आया था. इस दौरान ट्रैक्टर का ड्राइवर मजदूरों के साथ मिलकर ईंट अनलोड करा रहा था. तभी पास में रहने वाले दो भाई मौके पर पहुंचे. इस दौरान बड़ा भाई ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ गया.वहीं छोटा भाई ट्रैक्टर के सामने खेल रहा था. बड़े भाई ने ट्रैक्टर का सेल्फ स्टार्ट घुमा दिया.जिसके बाद वाहन आगे की ओर बढ़ा और छोटे भाई को अपनी चपेट में ले लिया.इस हादसे में मौके पर ही छोटे भाई की मौत हो गई. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और वैधानिक कार्रवाई शुरू की.

Innocent child buried under tractor
ट्रैक्टर के नीचे दबकर मासूम की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ट्रैक्टर के नीचे दबा छोटा भाई,ड्राइवर फरार

इस घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया. दोनों ही बच्चों के पिता मोहम्मद अंसार स्थानीय निवासी हैं. जो काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे. बच्चे अकेले ही खेल रहे थे. इस दौरान आसपास कोई भी बड़ा उनके साथ मौजूद नहीं था. जिसके कारण यह घटना घटी है.

खेल खेल में गई मासूम की जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
अकेले बच्चों को छोड़ना बड़ी लापरवाही

स्थानीय पार्षद चंद्रलोक ने बताया कि मोहल्ले में एक गंभीर घटना घटी है. बच्चे यहां हमेशा खेलते हैं, ट्रैक्टर लेकर पहुंचे ट्रैक्टर चालक ईंट खाली करने के काम में लग गए थे, इसी दौरान बच्चों ने ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया.

ट्रैक्टर के नीचे आकर ढाई साल के मासूम की मौत हो गई है. बच्चों पर हमेशा नजर रखनी चाहिए, वह कहां जा रहे हैं, कहां खेल रहे हैं इस बात पर नजर रखनी चाहिए- चंद्रलोक सिंह पार्षद

लापरवाही के कारण बड़ी घटना

सिविल लाइन थाना की प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी आस्था शर्मा ने बताया कि सोमवार को हमें एक घटना की सूचना मिली. खेल-खेल में बड़े भाई ने ट्रैक्टर को स्टार्ट कर दिया.इसके नीचे आकर ढाई साल के छोटे भाई अब्दुल की मौत हो गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.


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