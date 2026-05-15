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अलीगढ़ में स्विमिंग पूल में मिला मासूम का शव; संचालक पर लापरवाही का आरोप, पुलिस जांच में जुटी

अलीगढ़ : जिले के खैर कस्बा में करबन नदी के पास एक निजी स्विमिंग पूल में मासूम (7) की डूबने से मौत हो गई. सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों के होश उड़ गए. परिजनों ने स्विमिंग पूल संचालकों और कर्मचारियों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. बच्चे की पहचान शौर्य पुत्र राजकुमार निवासी खैर के रूप में हुई है.

परिजनों के मुताबिक, शौर्य शुक्रवार सुबह से घर से लापता था. परिवार के लोगों ने पहले आसपास और रिश्तेदारों के यहां उसकी तलाश की, लेकिन जब काफी देर तक उसका कोई पता नहीं चला तो चिंता बढ़ गई. इसी दौरान कुछ लोगों ने करबन नदी के पास स्थित स्विमिंग पूल के आस-पास बच्चे के देखे जाने की जानकारी दी.



स्विमिंग पूल में मासूम का शव देखकर परिजनों के होश उड़ गए. आनन-फानन में उसे बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. मां का रो-रोकर बुरा हाल है.