अलीगढ़ में स्विमिंग पूल में मिला मासूम का शव; संचालक पर लापरवाही का आरोप, पुलिस जांच में जुटी

अलीगढ़ में स्विमिंग पूल में मिला मासूम का शव; संचालक पर लापरवाही का आरोप, पुलिस जांच में जुटी
खैर थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि घटना की शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 10:13 PM IST
अलीगढ़ : जिले के खैर कस्बा में करबन नदी के पास एक निजी स्विमिंग पूल में मासूम (7) की डूबने से मौत हो गई. सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों के होश उड़ गए. परिजनों ने स्विमिंग पूल संचालकों और कर्मचारियों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. बच्चे की पहचान शौर्य पुत्र राजकुमार निवासी खैर के रूप में हुई है.
परिजनों के मुताबिक, शौर्य शुक्रवार सुबह से घर से लापता था. परिवार के लोगों ने पहले आसपास और रिश्तेदारों के यहां उसकी तलाश की, लेकिन जब काफी देर तक उसका कोई पता नहीं चला तो चिंता बढ़ गई. इसी दौरान कुछ लोगों ने करबन नदी के पास स्थित स्विमिंग पूल के आस-पास बच्चे के देखे जाने की जानकारी दी.
स्विमिंग पूल में मासूम का शव देखकर परिजनों के होश उड़ गए. आनन-फानन में उसे बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. मां का रो-रोकर बुरा हाल है.
पीड़ित पिता राजकुमार ने स्विमिंग पूल संचालकों और कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि स्विमिंग पूल पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे. परिजनों का आरोप है कि यदि समय रहते ध्यान दिया जाता तो मासूम की जान बचाई जा सकती थी.
घटना की जानकारी के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई. लोगों का कहना है कि गर्मी के मौसम में बड़ी संख्या में बच्चे और युवा स्विमिंग पूलों पर पहुंचते हैं, लेकिन कई जगह सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है. स्विमिंग पूल में सुरक्षा इंतजामों की स्थिति और कर्मचारियों की भूमिका की भी पड़ताल की जाएगी. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. खैर थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है. अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है.
यह भी पढ़ें : कुशीनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, घर में मिला शव, मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप