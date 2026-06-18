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मासूम अंगदवीर हत्याकांड : अवैध संबंधों में बाधक बनने पर बच्चे की ली थी जान !

अवैध संबंधों में बच्चा अंगदवीर बाधक बन रहा रहा. उसे दोनों का रिश्ता पता चल गया था. इसलिए उसकी जान ले ली.

Angadveer murder case
अंगदवीर मर्डर केस में आरोपी गिरफ्तार (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 7:22 AM IST

2 Min Read
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मेरठ : मासूम बच्चे की मौत का मामले में हत्यारे अर्पित पाराशर ने सनसनीखेज खुलासा किया है. हत्यारोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, गाड़ी भी बरामद कर ली है.

पुलिस से उसने कबूल किया है कि अवैध संबंधों में बच्चा अंगदवीर बाधक बन रहा रहा. उसे दोनों का रिश्ता पता चल गया था. जिस वजह से उसे रास्ते से हटाने के लिए उसकी जान ले ली.

मेरठ के बहसूमा थाना पुलिस के लगभग 7 वर्षीय बालक की हत्या कर शव जंगल में छिपाने की घटना का 24 घंटे में पुलिस खुलासा किया है.

हत्या आरोपी अर्पित पाराशर पुत्र लक्ष्मेन्द्र शर्मा मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर का रहने वाला है. मासूम अंगदवीर की दादी ने नामजद रिपोर्ट 28 वर्ष के अर्पित के विरुद्ध दर्ज कराई थी.

पुलिस ने इलेक्ट्रानिक सर्विलांस की मदद ली थी, गाड़ी का नंबर ट्रेस किया था. साथ ही बहुत से सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले. जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर पाई थी.

जहां पहले अभियुक्त पुलिस को चकमा देता रहा था. वहीं जब शक्ति से पूछताछ की गई, तो उसने हत्या करने की बात कबूल की थी.

उसने पुलिस को बताया कि प्रेम संबंध में बाधा उत्पन्न करने के चलते बालक की हत्या कर शव को ग्राम अकबरपुर गढ़ी सती आशादेवी मठ मंदिर के पास थाना हस्तिनापुर क्षेत्र के जंगल में छिपा दिया था.

उसकी निशांदेही पर मृतक बालक का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था.

बच्चे अंगदवीर के पिता गुरुसेवक दुबई में नौकरी करते हैं, जबकि माँ एक निजी स्कूल में पढ़ाती हैं. उनका मायका बिजनौर जिले के नजीबाबाद में है.
इस महिला का अपने घर के नजदीक में ही रहने वाले अर्पित पाराशर से प्रेम प्रसंग था, जो कि बीते कई वर्ष से एक दूसरे के संपर्क में थे.

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