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अमरोहा में सांप देखकर बिगड़ी 6 साल की मासूम की तबीयत, मौत की खबर सुनकर पिता ने भी दम तोड़ा

अमरोहा: यूपी के अमरोहा में एक घर के पास सांप देखने के बाद 6 साल की मासूम सानिया की अचानक तबीयत बिगड़ गई. परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया. बेटी की मौत की खबर सुनकर पिता गुलरेज भी गहरे सदमे में आ गए और कुछ ही देर बाद उनकी भी मौत हो गई. एक ही परिवार से बाप-बेटी की मौत की खबर से इलाके में मातम पसर गया.

पूरा मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अफगनान का है, जहां बीती रात एक परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. बताया जा रहा है कि 6 वर्षीय सानिया ने रात के समय अपने घर के पास सांप देखा.

सांप को देखकर मासूम बच्ची बुरी तरह डर गई. घबराई हुई सानिया ने अपने पिता गुलरेज को उठाया और इसके बाद सो गई. कुछ ही देर बाद बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी.

परिवार में अफरा-तफरी मच गई. परिजन बिना देर किए मासूम को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. मासूम बेटी की मौत की खबर ने पिता गुलरेज को पूरी तरह तोड़ दिया.

परिजनों के मुताबिक, बेटी की मौत के सदमे के बीच उनकी भी तबीयत बिगड़ गई और दिल का दौरा पड़ने से उन्होंने दम तोड़ दिया. एक तरफ परिवार मासूम सानिया की मौत से सदमे में था. वहीं कुछ ही समय बाद पिता गुलरेज की मौत की खबर ने पूरे परिवार को गहरे दुख में डुबो दिया.