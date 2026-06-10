कैदियों की गौ सेवा से सेंट्रल जेल की बंपर कमाई, रोजाना 280 लीटर दूध, माह में 75 किलो देसी घी
बनारस की सेंट्रल जेल में कैदी स्वेच्छा से कर रहे 100 गायों की देखभाल, जीवनशैली में भी सुधार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 1:27 PM IST
वाराणसी: आमतौर पर जेल शब्द जेहन में आते ही सलाखें, कड़ा अनुशासन और सजा की एक बेरंग तस्वीर उभरती है, लेकिन वाराणसी सेंट्रल जेल इस रूढ़िवादी सोच को बदलकर समाज को बदलाव का एक बेहद सकारात्मक संदेश दे रही है. यहां सलाखों के पीछे बंद कैदी पूरी निष्ठा से गौ सेवा में जुटे हैं.
सेंट्रल जेल में कैदियों की यह पहल न सिर्फ मानवता और श्रम का अनूठा उदाहरण है, बल्कि कैदियों के भीतर आ रहे आत्मसुधार की एक नई कहानी भी बयां कर रही है. दरअसल, अपने पिछले पापों से मुक्ति के लिए हत्या लूट रंगदारी सहित कई गंभीर आरोपों में सजा काट रहे यह कैदी जेल परिसर में स्वेच्छा से लगभग 100 गोमाता की देखभाल कर रहे हैं. ये लोग गायों के चारा, पानी, साफ-सफाई, स्वास्थ्य और आराम का विशेष ध्यान रखते हैं. उनकी इस पहल से जेल प्रशासन को भी मोटा मुनाफा भी हो रहा है.
इस बारे में सेंट्रल जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक राधा कृष्ण मिश्रा ने बताया कि गो सेवा के लिए बंदियों ने गौ शाला में स्वेच्छा से ड्यूटी लगवाई है. रोजाना करीब 280 लीटर दूध प्राप्त हो रहा है, जिससे प्रतिमाह लगभग 70 से 75 किलो घी तैयार किया जा रहा है. इस प्रकार देखा जाए तो हर साल करीब 50 लाख रुपये का दूध और करीब 10 लाख रुपये के घी से जेल को आमदनी हो रही है.
बंदियों की जीवनशैली में सुधार
इससे प्राप्त होने वाली आय से बंदियों की जीवनशैली में सुधार हो रहा है. इसके अलावा गोबर से कम्पोस्ट खाद भी बनाई जा रही है, जिससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा है. उन्होंने बताया कि इस खाद का प्रयोग सेंट्रल जेल में खेती-बाड़ी के साथ ही आधिकारिक बंगलों और सरकारी बाग-बगीचों के रखरखाव के लिए भी किया जाता है, जो एक बड़ी उपलब्धि है.
मवेशियों के टहलने के लिए खुला परिसर
जेल प्रशासन ने मवेशियों के टहलने के लिए अलग से खुला परिसर बनाया गया है. गर्मी को देखते हुए गौ शाला में पंखा, कूलर और त्रिपाल की व्यवस्था की गई है, जिससे मवेशियों को राहत मिल सके. 3 बीघा भूमि में हरा चारा उगाया जा रहा है, ताकि उन्हें पौष्टिक व ताजा आहार भी मिल सके.
इस सेवा कार्य में नियमित रूप से कई बंदी लगे हुए हैं. वे सुबह से शाम तक गौ शाला की सफाई, चारा काटने, दूध निकालने, मवेशियों को नहलाने, चारा खिलाने और देखरेख का कार्य करते हैं. जेल प्रशासन के अनुसार इस कार्य में लगे बंदियों में वे कैदी शामिल हैं, जिनका व्यवहार अच्छा है और जो सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.
इनमें विभिन्न मामलों में सजा काट रहे बंदी भी शामिल हैं, जिन्हें श्रम और सेवा के माध्यम से सकारात्मक जीवनशैली की ओर प्रेरित किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश कारागार विभाग की यह पहल केवल पशु संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बंदियों के पुनर्वास और सुधार का भी प्रभावी माध्यम बन रही है.
ये हैं लाभ
- कैदियों में सुधार और संवेदना जगा रही गो-सेवा
- जेल में बंदियों द्वारा गो माता की सेवा कर मानवता, श्रम और सुधार की पेश की जा रही मिसाल
- गो- सेवा के लिए बंदियों ने स्वेच्छा से गोशाला में लगवाई ड्यूटी, 100 गायों की सेवा कर रहे कैदी
- प्रतिदिन 280 लीटर दूध, प्रतिमाह 70 से 75 किलो घी किया जा रहा तैयार, कारागार को हो रहा लाखों का फ़ायदा
- यहां तैयार हुआ 100% ऑर्गेनिक fsssi प्रमाणित देसी घी 1500 रुपये किलो, जबकि दूध 65 रुपये लीटर दिया जाता है
- जेल का तैयार हुआ यह प्रोडक्ट जेल के बाहर ही बनाए गए स्टॉल से कोई भी ले सकता है
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