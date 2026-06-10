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कैदियों की गौ सेवा से सेंट्रल जेल की बंपर कमाई, रोजाना 280 लीटर दूध, माह में 75 किलो देसी घी

कैदियों की गौ सेवा ने बदला सेंट्रल जेल का भाग्य ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: आमतौर पर जेल शब्द जेहन में आते ही सलाखें, कड़ा अनुशासन और सजा की एक बेरंग तस्वीर उभरती है, लेकिन वाराणसी सेंट्रल जेल इस रूढ़िवादी सोच को बदलकर समाज को बदलाव का एक बेहद सकारात्मक संदेश दे रही है. यहां सलाखों के पीछे बंद कैदी पूरी निष्ठा से गौ सेवा में जुटे हैं.

सेंट्रल जेल में कैदियों की यह पहल न सिर्फ मानवता और श्रम का अनूठा उदाहरण है, बल्कि कैदियों के भीतर आ रहे आत्मसुधार की एक नई कहानी भी बयां कर रही है. दरअसल, अपने पिछले पापों से मुक्ति के लिए हत्या लूट रंगदारी सहित कई गंभीर आरोपों में सजा काट रहे यह कैदी जेल परिसर में स्वेच्छा से लगभग 100 गोमाता की देखभाल कर रहे हैं. ये लोग गायों के चारा, पानी, साफ-सफाई, स्वास्थ्य और आराम का विशेष ध्यान रखते हैं. उनकी इस पहल से जेल प्रशासन को भी मोटा मुनाफा भी हो रहा है.

अपराध से गौ सेवा की ओर बढ़े कदम (Video Credit; ETV Bharat)

इस बारे में सेंट्रल जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक राधा कृष्ण मिश्रा ने बताया कि गो सेवा के लिए बंदियों ने गौ शाला में स्वेच्छा से ड्यूटी लगवाई है. रोजाना करीब 280 लीटर दूध प्राप्त हो रहा है, जिससे प्रतिमाह लगभग 70 से 75 किलो घी तैयार किया जा रहा है. इस प्रकार देखा जाए तो हर साल करीब 50 लाख रुपये का दूध और करीब 10 लाख रुपये के घी से जेल को आमदनी हो रही है.

बंदियों की जीवनशैली में सुधार

इससे प्राप्त होने वाली आय से बंदियों की जीवनशैली में सुधार हो रहा है. इसके अलावा गोबर से कम्पोस्ट खाद भी बनाई जा रही है, जिससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा है. उन्होंने बताया कि इस खाद का प्रयोग सेंट्रल जेल में खेती-बाड़ी के साथ ही आधिकारिक बंगलों और सरकारी बाग-बगीचों के रखरखाव के लिए भी किया जाता है, जो एक बड़ी उपलब्धि है.