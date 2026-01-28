ETV Bharat / state

अपराध छोड़ बना रहे हैं स्वदेशी उत्पाद; अगरबत्ती, धूपबत्ती और दीपक लोगों को खासा पसंद

उत्पादों को बनाने में 10 से 12 कैदियों को लगाया गया है, जो हर रोज कम से कम 6 घंटे काम करते हैं.

कैदी स्वदेशी उत्पाद बना रहे हैं
कैदी स्वदेशी उत्पाद बना रहे हैं (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 4:00 PM IST

सीतापुर: यूपी के सीतापुर में जिला कारागार में कैदी (Detainees) गाय के गोबर व मिट्टी आदि से तमाम तरह के स्वदेशी उत्पाद (Indigenous products) बनाकर एक नया कीर्तिमान रच रहे है. इन उत्पादों की बिक्री के लिए जेल परिसर के बाहर एक दुकान भी बनाई गई है, जिसमें सारा सामान किफायती रेट पर बेचा जा रहा है. ये सभी सामान लोगों को खासा पसंद भी आ रहा है. जेल प्रशासन के इस कदम से बंदियों में भी उत्साह है और सुधार देखने को मिल रहा हैं.

अनूठी पहल: दरअसल, सीतापुर जिला कारागार में कैदियों को पैसा कमाने में मदद करने को लेकर एक अनूठी पहल की गई है, जिससे कैदी जेल में भी रोजगार कर पैसा कमाकर सकते हैं. जेल में पहले से ही सब्जी, फल आदि उगाए जा रहे हैं, जो बाजारों में बेची जा रही है. हालाकि, जेल में अब निरुद्ध बंदियों ने गाय के गोबर, मिट्टी, लौंग, धूप आदि से तमाम स्वदेशी उत्पाद भी बनाए हैं. इसकी बिक्री के लिए जेल के बाहर एक दुकान बनाई गई है, जिसमें अगरबत्ती, धूपबत्ती, दीपक, पायदान दरी, ऊनी दरी, कुल्हड़, झालर, धूनी कप, करवा आदि तमाम तरह के उत्पाद शामिल हैं.

कैदी स्वदेशी उत्पाद बना रहे हैं (Video Credit: ETV Bharat)

उत्पाद को लोग कर रहे खासा पसंद: बंदियों के द्वारा बनाए गए उत्पादों को लोग खासा पसंद कर रहे हैं. इन उत्पादों की बिक्री भी अच्छी मात्रा में हो रही हैं. उत्पादों के बिक्री के लिए जिला कारागार के गेट पर विक्रय केंद्र बनाए गए है. बिक्री से होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा उन बंदियों को भी दिया जाएगा.

उत्पादों की पूरी रेंज उपलब्ध नहीं: जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि अभी इन उत्पादों की पूरी रेंज उपलब्ध नहीं है. इसे जल्द ही विक्रय केंद्र पर उपलब्ध करा दिया जाएगा. इन उत्पादों को बनाने में 10 से 12 कैदियों को लगाया गया है, जो हर रोज कम से कम 6 घंटे काम करते हैं. उत्पादों की कीमत बहुत ही कम तय की गई है, जिसमें चोंगा दरी (400 रुपये) अगरबत्ती (150 रुपये), धूपबत्ती और मिट्टी दीपक (10 रुपये ) की कीमत पर बेची जाएगी. बंदियों को उनके काम का भुगतान जेल मैनुअल के आधार पर किया जाता है. केंद्र शुरू हुए अभी कुछ ही दिन ही हुए हैं. केंद्र पर केवल सीमित वस्तुएं ही रखी गई हैं. सभी उत्पादों का मूल्यांकन किया जाएगा.

संपादक की पसंद

