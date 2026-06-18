दौसा जेल में कैदियों ने बनाई 'योग' आकृति, कार्यक्रम में 800 से अधिक बंदी हुए शामिल
श्यालावास कारागार में बंदियों ने मानव श्रृंखला बनाकर ‘योग’ शब्द की आकृति बनाई और योग को स्वस्थ जीवन का आधार बताया.
Published : June 18, 2026 at 7:18 PM IST
दौसा: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर श्यालावास स्थित विशिष्ट केंद्रीय कारागार में तैयारियां चरम पर पहुंच गई हैं. कारागार प्रशासन के नेतृत्व में बंदियों के बीच योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवनशैली का संदेश देने के लिए लगातार विशेष गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं. गुरुवार को आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में 550 बंदियों ने विशाल मैदान में मानव श्रृंखला बनाकर हिंदी शब्द ‘योग’ की आकर्षक आकृति तैयार की, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया.
800 से अधिक बंदियों ने लिया भाग: कारागार परिसर में आयोजित इस योग जागरूकता कार्यक्रम में 800 से अधिक बंदियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. कार्यक्रम के दौरान बंदियों ने सामूहिक ध्यान साधना कर मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन का अभ्यास किया. योग के महत्व को रेखांकित करते हुए बंदियों ने नियमित योग करने और अपने परिवारजनों व मित्रों को भी योग के प्रति प्रेरित करने का संकल्प लिया. विशाल मैदान में जब सैकड़ों बंदियों ने एक साथ खड़े होकर ‘योग’ शब्द का निर्माण किया तो यह दृश्य प्रेरणादायक बन गया. कार्यक्रम के दौरान बंदियों ने “करो योग, रहो निरोग” सहित विभिन्न प्रेरक नारों के माध्यम से योग के महत्व का संदेश दिया। साथ ही नियमित योगाभ्यास को स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन का आधार बताया.
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योग से नई ऊर्जा का संचार: जेल अधीक्षक पारस जांगिड ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति, आत्मानुशासन और सकारात्मक सोच विकसित करने का प्रभावी माध्यम है. उन्होंने कहा कि योग व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करता है. नियमित योगाभ्यास से तनाव कम होता है और व्यक्ति स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर होता है. उन्होंने सभी बंदियों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की.
कार्यक्रम का संचालन जेलर रामचन्द्र तथा मुख्य प्रहरी ओमप्रकाश शर्मा ने किया. इस अवसर पर बंदी बांकेश कुमार ने योग और ध्यान के लाभों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि नियमित अभ्यास से मानसिक तनाव दूर होता है तथा एकाग्रता और आत्मबल में वृद्धि होती है. कार्यक्रम को सफल बनाने में बंदी संदीप अग्रवाल, विपिन गुप्ता, कृष्णा, महेंद्र और विकास सहित अन्य बंदियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. कारागार प्रशासन ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आगामी दिनों में भी विभिन्न योगाभ्यास सत्र, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम और सकारात्मक जीवनशैली से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा.
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