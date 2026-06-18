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दौसा जेल में कैदियों ने बनाई 'योग' आकृति, कार्यक्रम में 800 से अधिक बंदी हुए शामिल

कैदियों ने बनाई 'योग' आकृति ( ETV Bharat Dausa )

दौसा: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर श्यालावास स्थित विशिष्ट केंद्रीय कारागार में तैयारियां चरम पर पहुंच गई हैं. कारागार प्रशासन के नेतृत्व में बंदियों के बीच योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवनशैली का संदेश देने के लिए लगातार विशेष गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं. गुरुवार को आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में 550 बंदियों ने विशाल मैदान में मानव श्रृंखला बनाकर हिंदी शब्द ‘योग’ की आकर्षक आकृति तैयार की, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया. 800 से अधिक बंदियों ने लिया भाग: कारागार परिसर में आयोजित इस योग जागरूकता कार्यक्रम में 800 से अधिक बंदियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. कार्यक्रम के दौरान बंदियों ने सामूहिक ध्यान साधना कर मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन का अभ्यास किया. योग के महत्व को रेखांकित करते हुए बंदियों ने नियमित योग करने और अपने परिवारजनों व मित्रों को भी योग के प्रति प्रेरित करने का संकल्प लिया. विशाल मैदान में जब सैकड़ों बंदियों ने एक साथ खड़े होकर ‘योग’ शब्द का निर्माण किया तो यह दृश्य प्रेरणादायक बन गया. कार्यक्रम के दौरान बंदियों ने “करो योग, रहो निरोग” सहित विभिन्न प्रेरक नारों के माध्यम से योग के महत्व का संदेश दिया। साथ ही नियमित योगाभ्यास को स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन का आधार बताया. इसे भी पढ़ें- अंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2026 : एसएमएस स्टेडियम में होगा राज्यस्तरीय समारोह, कलेक्टर ने दिए निर्देश