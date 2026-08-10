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अलवर जेल में हत्या के मामले में सजा काट रहे कैदी ने किया आत्महत्या का प्रयास, जयपुर रेफर

अलवर : शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत केंद्रीय कारागृह अलवर में रविवार देर रात को हत्या के प्रकरण में सजा काट रहे एक कैदी ने आत्महत्या का प्रयास किया. इस घटना से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना लगने पर जेल कर्मियों ने कैदी को उपचार के लिए देर रात जिला अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने कैदी को जयपुर के लिए रेफर कर दिया. जेल प्रशासन की ओर से प्रकरण में कोतवाली थाने में शिकायत दी है.

जेल अधीक्षक शिवेंद्र शर्मा से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को सूचना लगी की जेल में सजा काट रहे कैदी शाहरुख ने जेल परिसर में सफाई के दौरान आत्महत्या का प्रयास किया, जिससे कैदी की तबीयत बिगड़ गई. सूचना पर जेल कर्मियों ने कैदी को उपचार के लिए पहले जेल की डिस्पेंसरी पहुंचाया. हालत में सुधार नहीं होने पर जिला अस्पताल पहुंचाया. यहां चिकित्सकों ने कैदी शाहरुख की हालत गंभीर होते देख प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया.