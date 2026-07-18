गोरखपुर जिला कारागार में कैदी ने की आत्महत्या, चोरी के आरोप में बंद था कुशीनगर का युवक
मृतक बंदी शौकत अफरोज को करीब एक माह पहले GRP ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 8:28 PM IST
गोरखपुर : जिला कारागार में कैदी के आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां 28 साल के बंदी ने गमछे का फंदा बनाकर अपनी जान दे दी. मृतक बंदी मूल रूप से कुशीनगर का रहने वाला था. उसे करीब एक माह पहले GRP ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजा गया था. घटना की सूचना मिलते ही शाहपुर पुलिस मौके पर पहुंची. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फारेंसिक टीम ने भी जेल जाकर घटना स्थल से साक्ष्य एकत्र किए और आगे की कार्रवाई कर रही है.
जानकारी के मुताबिक, घटना 17 जुलाई को दोपहर करीब 3 बजे की है. पुलिस ने बताया कि कुशीनगर जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के चांदनी चौक ईदगाह रोड पर रहने वाला शौकत अफरोज उर्फ राजू (28) को जीआरपी ने एक माह पहले चोरी के आरोप में रेलवे स्टेशन से पकड़ा था. कानूनी कार्रवाई कर 30 जून को कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेजा गया था.
उसे गोरखपुर की जेल की 24 नंबर बैरक में रखा गया था, जहां शुक्रवार दोपहर 3 बजे बैरक में सीढ़ी के सबसे ऊपरी लोहे के दरवाजे की हैंडल में गमछे से फंदा लगाकर लटक गया. अन्य बंदियों और बंदी रक्षकों ने आनन-फानन में जेल प्रशासन को सूचना दी. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को नीचे उतारा. इसकी सूचना मृतक के परिजनों को दी गई. पोस्टमार्टम के बाद शनिवार को परिजनों को शव सौंप दिया गया है.
इस संबंध में सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने बताया कि जेल में बंदी ने सुसाइड कर लिया था. जांच पड़ताल कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया. उसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.
ये भी पढ़ें- मेरठ छात्रा हत्याकांड: हत्यारोपी की मां ने अपने एक बेटे को बताया निर्दोष; बोलीं- CB-CID जांच हो, नहीं पूरा परिवार करेगा सुसाइड