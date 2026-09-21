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रोहिणी जेल में मर्डर: एक कैदी ने की दूसरे की हत्या; जेल में सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

कैदी ने की दूसरे कैदी की हत्या, जेल में सुरक्षा को लेकर उठे सवाल ( ETV Bharat )

यह घटना आज दोपहर 12 बजे के आस पास हुई. आर्म्स एक्ट के तहत जेल में बंद कैदी प्रदीप उर्फ ​​मोहिंदर के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया. इस हमले में कैदी बुरी तरह घायल हो गया. घायल कैदी को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

नई दिल्ली: दिल्ली की अति सुरक्षित मानी जाने वाली रोहिणी जेल के अंदर आज एक विचाराधीन कैदी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. जेल के अंदर हुई हत्या की घटना के बाद जेल के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर जेल के अंदर धारदार हथियार कैसे पहुंचा और कैदी पर हमला किसने किया. जांच के दौरान जेल में मौजूद अन्य कैदियों से पूछताछ की जा रही है. साथ ही घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. पुलिस हमले के पीछे की वजह और वारदात में शामिल आरोपियों की पहचान करने में जुटी है.

मृतक कैदी के परिजनों का आरोप है कि जेल के अंदर ये हत्या कैसे हो गई? फिलहाल रोहिणी जेल के अंदर हुई इस हत्या ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सबसे बड़ा सवाल यही है कि कड़ी सुरक्षा के बावजूद धारदार हथियार जेल के अंदर कैसे पहुंचा. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही वारदात की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.

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