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कुरुक्षेत्र अस्पताल से बंदी पुलिस को चकमा देकर फरार, महिला की बाली छीनने के आरोप में जेल में था बंद

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र से चौंकाने वाली खबर सामने आई है. एलएनजेपी अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया. जब अस्पताल के कैदी वार्ड में एक उपचाराधीन बंदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. अस्पताल से भागते हुए उसकी फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गई. आरोपी बंदी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम सुबह से ही प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक उसको पकड़ने में सफल नहीं हुई.

कुरुक्षेत्र अस्पताल से बंदी फरार: अस्पताल से फरार हुए बंदी की पहचान 27 वर्षीय सतेंद्र कुमार के रूप में हुई है. जो बाबैन के पिंजु खेड़ा गांव का निवासी है. सतेंद्र के खिलाफ कुरुक्षेत्र के सदर थाने में 370 नंबर एफआईआर दर्ज हुई थी. इसने एक महिला के कान से बाली छीनी थी. जिसके चलते पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था, लेकिन कुरुक्षेत्र जेल में बंद 4 सितंबर को 1 बजकर 26 मिनट पर सुबह इसने जेल में सुसाइड करने की कोशिश की थी, जिसके बाद इसको इलाज के लिए कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में लाया गया था.