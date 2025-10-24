ETV Bharat / state

भरतपुर जेल में बंदी की तबीयत बिगड़ने से मौत, हत्या के मामले में आजीवन सजा भुगत रहा था

भरतपुर की सेवर जेल में बंदी की मौत के मामले में प्रशासन ने मजिस्ट्रेट जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

भरतपुर: जिले के सेवर केंद्रीय कारागृह में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदी की उपचार के दौरान मौत हो गई. बंदी की तबीयत गुरुवार रात अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे प्राथमिक उपचार के बाद आरबीएम अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. जेल और पुलिस प्रशासन ने जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई.

जेल अधीक्षक परमजीत सिंह ने बताया कि शहर के गोवर्धन गेट निवासी बंदी नरेश गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था. भरतपुर के जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने 19 सितंबर 2025 को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

जेल अधीक्षक ने बताया कि 23 अक्टूबर 2025 शाम को 7 बजे बंदी की तबीयत अचानक खराब हो गई. इसके बाद जेल चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे आरबीएम अस्पताल, भरतपुर रेफर कर दिया गया. अस्पताल में उसे जेल गार्ड की निगरानी में भर्ती कराया गया.

अधीक्षक ने बताया कि जेल गार्ड इंचार्ज कपिल कुमार प्रहरी ने सूचना दी कि 23 अक्टूबर को शाम लगभग 7.35 बजे उपचार के दौरान नरेश गुप्ता की मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन और पुलिस अधिकारी तुरंत अस्पताल पहुंचे. बंदी की मौत पर मजिस्ट्रियल जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. प्रारंभिक रूप से यह स्वास्थ्य संबंधी कारणों से मौत प्रतीत हो रही है.

