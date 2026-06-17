महाराणा प्रताप की जयंती: श्यालावास जेल में कैदियों ने सैंड आर्ट से दी अनूठी श्रद्धांजलि
दौसा की श्यालावास केंद्रीय कारागार में महाराणा प्रताप की जयंती पर बंदी कलाकारों ने रेत से महाराणा प्रताप की अद्भुत सैंड आर्ट बनाई.
Published : June 17, 2026 at 11:45 AM IST
दौसा: महाराणा प्रताप जयंती की पूर्व संध्या पर दौसा जिले की श्यालावास स्थित विशिष्ट केंद्रीय कारागार में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को अनूठी श्रद्धांजलि अर्पित की गई. कारागार में बंदी कलाकार राजेश शर्मा ने रेत की कैनवास पर महाराणा प्रताप की आकर्षक सैंड आर्ट तैयार कर उनके अदम्य साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति को जीवंत रूप में उकेरा.
जेल अधीक्षक पारस जांगिड की प्रेरणा और जेलर रामचन्द्र के निर्देशन में बनी यह कलाकृति कारागार परिसर में सभी का ध्यान आकर्षित करने में सफल रही. सैंड आर्ट में महाराणा प्रताप को बेहद प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया, जिसमें उनके संघर्षशील व्यक्तित्व और देशभक्ति की भावना स्पष्ट झलक रही थी. बंदियों एवं कारागार कर्मचारियों ने इस कलाकृति की भरपूर सराहना की.
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सृजनात्मक प्रतिभा का विकास: जेल अधीक्षक पारस जांगिड ने कहा कि महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के ऐसे महानायक हैं, जिनका जीवन आत्मसम्मान, त्याग और राष्ट्रप्रेम की अनुपम मिसाल है. उनके आदर्श आज भी पूरे समाज को प्रेरित करते हैं. उन्होंने बताया कि कारागार में समय-समय पर कला, संस्कृति और राष्ट्रनायकों से जुड़े रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बंदियों में सकारात्मक सोच, नैतिक मूल्यों और सृजनात्मक प्रतिभा का विकास करना है.
सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन: अधीक्षक जांगिड ने आगे बताया कि बुधवार को महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर कारागार में विभिन्न सांस्कृतिक एवं प्रेरणादायी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. सैंड आर्ट निर्माण में बंदी कलाकार राजेश शर्मा के साथ बंदी छोटूराम ने भी सक्रिय सहयोग प्रदान किया.
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