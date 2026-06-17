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महाराणा प्रताप की जयंती: श्यालावास जेल में कैदियों ने सैंड आर्ट से दी अनूठी श्रद्धांजलि

कैदियों ने सैंड आर्ट से महाराणा प्रताप को दी श्रद्धांजलि ( Photo Courtesy- Shyalawas Prison )