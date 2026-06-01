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रोहतक में इनेलो के प्रदर्शन के दौरान बवाल, विधायक अर्जुन चौटाला की DC से जोरदार बहस

हरियाणा के रोहतक में प्रदर्शन के दौरान इनेलो कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और विधायक अर्जुन चौटाला की डीसी से बहस हो गई.

INLD workers create ruckus during protest in Rohtak MLA Arjun Chautala argues with DC
रोहतक में इनेलो के प्रदर्शन के दौरान बवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 1, 2026 at 5:40 PM IST

4 Min Read
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रोहतक : हरियाणा के रोहतक में इंडियन नेशनल लोकदल ने पेट्रोल-डीजल के बढते दामों के विरोध में सोमवार को प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन की अगुवाई पार्टी के रानिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक अर्जुन चौटाला की. प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा. हालांकि जब रोहतक के डीसी सचिन गुप्ता खुद ज्ञापन लेने के लिए नहीं आए तो इनेलो कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया. बाद में इनेलो कार्यकर्ताओं ने सड़क भी जाम कर दी. इसके बाद डीसी आए और विधायक अर्जुन चौटाला ने उन्हें ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन देते समय भी अर्जुन चौटाला की डीसी से बहस हुई.

इनेलो कार्यकर्ताओं का विरोध-प्रदर्शन : इससे पहले इनेलो कार्यकर्ताओं ने मानसरोवर पार्क से लघु सचिवालय तक प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इनेलो के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने लघु सचिवालय का गेट बंद कर दिया. ऐसे में कार्यकर्ता सड़क पर खड़े रहे और करीब 15 मिनट तक पुलिस और विधायक अर्जुन चौटाला के बीच बहस होती रही. फिर सिटी मजिस्ट्रेट शुभम ज्ञापन लेने के लिए गेट पर पहुंचे लेकिन इनेलो कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देने से इंकार कर दिया और गेट पर चढ़ गए. बाद में गेट खोल दिया गया तो प्रदर्शनकारी इनेलो कार्यकर्ता लघु सचिवालय के अंदर आ गए. तत्पश्चात एसडीएम आशीष शर्मा भी ज्ञापन लेने आए लेकिन कार्यकर्ताओं ने उन्हें भी ज्ञापन नहीं दिया और वे डीसी को ज्ञापन देने की मांग पर अड़े रहे.

रोकने पर विधायक का धरना : विधायक अर्जुन चौटाला जब ज्ञापन देने के लिए डीसी के पास जाने लगे, तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया. ऐसे में विधायक अर्जुन चौटाला गेट पर ही धरना देकर बैठ गए. विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ डीसी सचिन गुप्ता से मिलने के लिए सीढ़िया चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया. इसके बाद देर तक विधायक कार्यकर्ताओं के साथ वहीं धरना देकर बैठ गए और नारेबाजी करते रहे.

धक्का-मुक्की हुई : कुछ देर बाद विधायक अर्जुन चौटाला दोबारा डीसी से मिलने के लिए ऊपर चढ़ने लगे तो पुलिस कर्मियों के साथ उनकी धक्का-मुक्की भी हो गई. पुलिस ने विधायक को ऊपर जाने नहीं दिया, जिसके कारण कार्यकर्ताओं में रोष बढ़ गया. वहीं पुलिस ने महिला कर्मियों को आगे कर दिया, ताकि इनेलो कार्यकर्ता ऊपर चढ़ने का प्रयास ना करें.

रोड जाम कर दिया : विधायक अर्जुन चौटाला को जब डीसी से मिलने नहीं दिया तो कार्यकर्ताओं ने रोड जाम कर दिया. विधायक अर्जुन चौटाला खुद कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर बैठ गए और रास्ते के बीच ट्रैक्टर अड़ाकर जाम लगा दिया. काफी देर बाद डीसी सचिन गुप्ता और एसपी गौरव राजपुरोहित मौके पर पहुंचे. इस दौरान भी अर्जुन चौटाला की डीसी और एसपी से तीखी बहस हुई. इनेलो कार्यकर्ताओं ने उन्हें ज्ञापन सौंपा. पत्रकारों से बातचीत में विधायक अर्जुन चौटाला ने सरकार की नीतियों की आलोचना की. उन्होंने कहा कि महंगाई का सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है.

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