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कांग्रेस और इनेलो के बीच तेज हुई सियासी जंग, बड़ा सवाल- कौन है बीजेपी की B टीम?

हरियाणा में 'बीजेपी की बी-टीम' के मुद्दे पर इनेलो-कांग्रेस के बीच सियासी जंग छिड़ी है. क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक. भूपेंद्र जिष्टू की रिपोर्ट.

INLD VS CONGRESS POLITICAL BATTLE
INLD VS CONGRESS POLITICAL BATTLE (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 30, 2026 at 1:07 PM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी सत्ता में है. जिसे लेकर अक्सर कांग्रेस और इनेलो एक दूसरे पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती हैं. कांग्रेस का कहना कि इनेलो बीजेपी की बी टीम है. वो हर चीज में बीजेपी की मदद करती है. वहीं इनेलो का दावा है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है. राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस दो बार बीजेपी की मदद कर चुकी है. आखिर इस सियासी बयानबाजी के हरियाणा की सियासत में क्या राजनीतिक मायने हैं? क्यों इनेलो और कांग्रेस एक दूसरे को बीजेपी को मदद पहुंचाने के मामले में टारगेट कर रही है?

अभय चौटाला ने क्या कहा? अभय सिंह चौटाला ने नूंह रैली में मंच से जहां कार्यकर्ताओं को लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा, वहीं उन्होंने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया. कांग्रेस को उन्होंने बीजेपी की बी टीम कहकर संबोधित किया. उन्होंने मंच से कहा कि "आप लोगों ने लगातार तीन साल तक अपने हकों के लिए अपने प्रदेश के लिए लंबी लड़ाई लड़नी है, यह तभी लड़ी जा सकती है जब हम में संयम होगा, अनुशासन होगा, और हम सब मिलकर इस प्रदेश से मिलकर बीजेपी सरकार से छुटकारा दिलाएंगे."

कांग्रेस और इनेलो के बीच तेज हुई सियासी जंग, बड़ा सवाल- कौन है बीजेपी की B टीम? (ETV Bharat)

अभय चौटाला का कांग्रेस और जेजेपी पर निशाना: अभय चौटाला ने कहा कि "कांग्रेस जो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करने वाली है, उसको भी हमने मिल करके सत्ता से दूर रखना है. आने वाली सरकार प्रदेश में इनेलो की बनने जा रही है, बीजेपी सत्ता से बाहर होने जा रही है, उसके साथ कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर करने जा रही है."

बदलाव तो 2019 में आ गया था, लोगों ने फैसला कर लिया था. मन बना लिया था कि हम बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे, लेकिन उस वक्त में दस ऐसे लालची लोग जीतकर आ गए थे, जो चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने की बात करते थे, जब मौका आया तो चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रख दिया. अपने स्वार्थ के लिए सत्ता में शामिल हो गए, साढ़े चार साल दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने का काम किया, आप लोगों ने 2024 में भी फैसला कर लिया था. बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का- अभय चौटाला, इनेलो सुप्रीमो

हुड्डा ने जीतने वालों का टिकट काटकर नौ बागी को खड़ा किया: इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि "कांग्रेस के लोगों ने 2024 में बीजेपी की सरकार इस प्रदेश में बनाने का कम किया. सर्वे में कांग्रेस सत्ता की तरफ बढ़ रही थी, सर्वे में आया था कि अगर इस आदमी को कांग्रेस ने टिकट दिया तो बीजेपी का दांव लग सकता है, हुड्डा के खिलाफ ईडी के छापे डाले गए, बड़े बड़े बिल्डरों के घर छापे पड़े. कुछ कागज मिले, जिसके बाद यह कहा गया कि जेल जाने से हुड्डा बचना चाहते हैं, तो बीजेपी के नेताओं से मिलों और बात करो, हुड्डा साहब अमित शाह के घर गए, कहा बताओ आपके लिए क्या कर सकता हूं, फिर उन तीस सीटिंग लोगों को टिकट दिलाने का काम किया गया. जिनमें से 18 हार गए बीजेपी को सत्ता में आने का मौका मिल गया, नौ जीतने वालों के टिकट काट दिए, हुड्डा ने नौ और बागी खड़े किए और जिससे जितने वाले भी हार गए, बीजेपी को सत्ता में लाने का काम किया"

दीपेंद्र हुड्डा की इनेलो को नसीहत: नारनौंद में हुए एक कार्यक्रम के दौरान मंच से कांग्रेस के लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इनेलो पर बीजेपी के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि इनेलो वहां कार्यक्रम करती है. जहां कांग्रेस मजबूत होती है, पिछले साल रोहतक, तो इस बार नूंह में कार्यक्रम कर रही है. "इनेलो वालों ने पिछले साल रोहतक में रैली करके कहा था कि बीजेपी से लड़ेंगे, जबकि रोहतक में एक भी सीट बीजेपी की नहीं है, वहां एक भी एमएलए नहीं है.

इनेलो वहां रैली करती है. जहां बीजेपी पहले से ही नहीं है. ना रोहतक में और ना ही नूंह में. मेरी एक सलाह है आप खट्टर साहब और बीजेपी के इशारे से कभी रोहतक में रैली कर रहे हैं, कभी मेवात में कर रहे हैं, जहां बीजेपी नहीं है, आप खट्टर साहब से इजाजत लेकर कभी ऐलनाबाद के लिए समय लो, वहां ध्यान दो, जहां लोगों ने आपकी बड़े मार्जन से हारने का काम किया.- दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस सांसद

कांग्रेस विधायक का इनेलो पर निशाना: कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाल इनेलो को लेकर कहते हैं कि "बीजेपी को उखाड़ने जाएंगे कहां? नूंह. वहां तो बीजेपी है ही नहीं, वो कहते हैं कि हम बीजेपी को उखाड़ने जाएंगे. कहां रोहतक. रोहतक में बीजेपी नहीं हुई. अभय सिंह चौटाला ही नहीं पूरा चौटाला परिवार बीजेपी की पेरोल पर है, मनोहर लाल खट्टर की पेरोल पर है. जो मनोहार लाल खट्टर कहते हैं, वहीं काम इनको करना पड़ता है, क्योंकि इन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, यह बीजेपी की बी टीम नहीं है. बीजेपी के तोते हैं. जैसे बीजेपी बुलवाती है. वैसे बोलते हैं. हमेशा कांग्रेस के विरोध की बात करेंगे."

कांग्रेस, इनेलो के बीच छिड़ी इस जंग पर क्या कहते हैं संपत सिंह? वहीं ईटीवी भारत ने जब कांग्रेस और इनेलो के बीच बीजेपी की बी टीम पर छिड़ी जंग को लेकर इनेलो के संरक्षक संपत सिंह से सवाल किया, तो उन्होंने कांग्रेस के आरोपों पर कहा "टीम तो हम अपने आप पहचान लेंगे, देखिए राज्यसभा चुनाव हुए 2016 में. 14 विधायकों ने सियाही बदलकर किसकी मदद की थी, बीजेपी की की थी. हमारे तो अकेले अभय सिंह विधायक थे. कांग्रेस ने उनको स्पोर्ट थी. उसके बाद जब आरके आनंद आए थे. वो भी कांग्रेस के थे, जब कार्तिकेय शर्मा आए, तब इन्होंने क्या किया? एक वोट से अपने उम्मीदवार अजय माकन को हराया था. अब देख लो इनेलो के तो दो विधायक थे. किसी को वोट नहीं दिया, बीजेपी का एक वोट कैंसिल हुआ. वरना इन्होंने तो पूरी तैयारी कर रखी थी."

राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को 9 विधायक दे दिए थे, पांच का जिक्र किया. चार का क्यों नहीं किया? क्या इलेक्शन एजेंट को पता नहीं होता? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इलेक्शन एजेंट थे. जब लोग हजारों वोट में कैंसिल होने वाले का पता लगा लेते हैं, तो फिर, राज्यसभा में तो दिखाकर वोट पड़ता है. वो इनके अपने ही लोग थे, लोग तो कहते हैं कि कोई जैकेट गैंग है. उसने वोट दिया, उस गैंग के सरगना यह खुद हैं. अब बताइए इसका दोषी कौन है?- संपत सिंह, इनेलो नेता

क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक? इस मसले को लेकर राजनीतिक विश्लेषक धीरेंद्र अवस्थी कहते हैं कि ये अपने पॉलिटिकल स्पेस को वापस लेने की इनेलो की कवायद है, इनेलो का जो वित्त बैंक होता था. वह कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया है, अब इनेलो के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. बात वहां आकर तब थोड़ी अजीब हो जाती है. जब इनेलो सत्ताधारी दल पर हमला करने की जगह, वह मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर हमला करती है, जबकि होना यह कि आज की जो सियासी स्थितियां है. उसमें इनेलो भी विपक्षी पार्टी है, हरियाणा में स्पेस पाने के लिए इनेलो जद्दोजहद कर रही है, कम से कम मुद्दों पर विपक्ष के साथ आते हुए दिखना चाहिए, यह इनेलो के फायदे में है, लेकिन इनेलो के जो रणनीतिकार है उनको लगता है कि उनका जो स्पेस है.

हरियाणा में कभी सत्ता में रही इनेलो का वोटबैंक पूरी तरह कांग्रेस में शिफ्ट हो गया है. जाट वोट बैंक जो हरियाणा का बीस से पच्चीस फीसदी है. रोहतक में चौधरी देवीलाल ने चुनाव जीता था, लेकिन वहां से उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी थी. रिजाइन किया था. रोहतक के लोगों ने उसके बाद कभी भी उनको माफ नहीं किया. वह वहां से फिर कभी जीते नहीं, वहां से लगातार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी देवीलाल को लगातार हराया. इसलिए शायद इनेलो के रणनीतिकार कही ना कही थोड़ा गलत हैं, उनकी दिशा थोड़ी सी गलत है. अगर वे अपनी रणनीति को उन जगहों पर फिक्स करें, जहां जाट लैंड है. तो कुछ अच्छा हो सकता है.- धीरेंद्र अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक

धीरेंद्र अवस्थी ने कहा "इनेलो जो आरोप कांग्रेस पर लगाती है. उसके जवाब में कांग्रेस भी आरोप लगाती है, कांग्रेस यह कहती है कि जब भी हरियाणा में पेचीदा स्थितियां आई हैं. इनेलो हमेशा बीजेपी के साथ खड़ी हुई दिखी. चाहे वह राज्यसभा चुनाव हो या विधानसभा के अंदर अन्य स्थितियां हो, उसका जीवन इनेलो नहीं देती है. इनेलो यह कहती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा का नुकसान किया है. वह सिर्फ अपना स्पेस ढूंढती नजर आ रही है, लेकिन वह कांग्रेस के आरोपों का वह जवाब नहीं देती है.

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