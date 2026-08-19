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करनाल में गरजे इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला, बोले 'सरकार बदलने की मांग अब जनता की आवाज बनी'

नीलोखेड़ी में कार्यकर्ताओं की एक बैठक में इनेलो प्रमुख अभय चौटाला ने सरकार और कांग्रेस की नीतियों पर जोरदार हमला बोला है.

Chaudhary Devi Lal Jayanti
करनाल में गरजे इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 19, 2026 at 8:27 PM IST

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करनालः नीलोखेड़ी हलके में पहुंचे इनेलो सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने 27 सितंबर को नूंह में होने वाली चौधरी देवीलाल जयंती को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे. इस दौरान अभय चौटाला ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया. वहीं, जीवन कुंडू हत्याकांड को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने लाठीचार्ज और गिरफ्तारियों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी.

कार्यकर्ताओं की भीड़ से अभय चौटाला ने दिया बदलाव का संकेतः नीलोखेड़ी में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि जिस तरह से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बैठक में पहुंचे हैं, उससे साफ है कि प्रदेश में बदलाव की मांग लगातार मजबूत हो रही है. उन्होंने दावा किया कि आम जनता बीजेपी सरकार से परेशान है और कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर से लेकर पत्रकार तक सरकार की नीतियों से दुखी हैं. इसी दौरान उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार को वह भी बदलना चाहते हैं और जनता भी सरकार बदलना चाहती है.

करनाल में गरजे इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला (ETV Bharat)

HKRN के मुद्दे पर कांग्रेस को घेराः हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर अभय चौटाला ने कांग्रेस नेताओं पर ही सवाल खड़े कर दिए. उन्होंने कहा कि जब बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही थी, तब ये कांग्रेसी कहां थे? जब भाखड़ा का पानी रोका गया, तब ये लोग किस बिल में छिपे हुए थे? उन्होंने बिजली के हजारों करोड़ रुपये के बिल और किसानों की फसलों पर लगाई जा रही पाबंदियों का जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरा.

कांग्रेस पर कुर्सी बचाने की राजनीति का आरोपः अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस आज जनता के मुद्दों को लेकर आंदोलन नहीं कर रही, बल्कि अपनी अंदरूनी लड़ाई से बचने की कोशिश में लगी है. उन्होंने जींद में कांग्रेस की बैठक के दौरान कथित आपसी विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं. उनका आरोप था कि कांग्रेस के अंदर ही आपसी खींचतान इतनी बढ़ गई है कि नेता जनता के मुद्दों से दूर हो चुके हैं.

जीवन कुंडू हत्याकांड पर सरकार को घेराः जीवन कुंडू हत्याकांड को लेकर भी अभय चौटाला ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकार मामले को बातचीत और समझदारी से सुलझाना चाहती थी, तो लाठीचार्ज की नौबत क्यों आई? लोगों पर बल प्रयोग क्यों किया गया और उन्हें जेल में डालकर मुकदमे क्यों दर्ज किए गए?

पहले आंदोलन फिर समझौता करते हैंः अभय चौटाला ने कहा कि सरकार की नीयत में खोट है. उनका आरोप है कि पहले सरकार लोगों को आंदोलन के लिए मजबूर करती है, फिर लाठी-डंडों से आंदोलनकारियों को दबाने की कोशिश होती है और आखिर में उन्हीं लोगों के साथ समझौता करना पड़ता है. इसी को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार के लोग एक तरफ सौ प्याज खाते हैं और दूसरी तरफ सौ जूते भी खाते हैं.

ये भी पढ़ें-हांसी हिंसा पर बरसे अभय चौटाला, बोले- "सरकार का इकबाल खत्म, अधिकारी हुए बेकाबू, युवाओं की आवाज नहीं दबा सकते"

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