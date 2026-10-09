इनेलो ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, धान और बाजरा खरीद में आ रही समस्याओं को बताया, अभय चौटाला बोले- 'सीएम को फुर्सत नहीं'
इंडियन नेशनल लोकदल के प्रतिनिधिमंडल ने धान खरीद को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा. अभय चौटाला ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा.
Published : October 9, 2026 at 6:06 PM IST
चंडीगढ़: इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने प्रदेश की मंडियों में धान और बाजरे की फसल खरीद में आ रही समस्याओं और खाद, डीएपी की कमी से अवगत करवाया और राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया. इस दौरान उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा, पार्टी के संरक्षक संपत सिंह और विधायक अर्जुन चौटाला भी मौजूद रहे.
धान खरीद के मुद्दे पर इनेलो का राज्यपाल को ज्ञापन: राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद अभय चौटाला ने कहा कि "हमने धान खरीद के मुद्दे पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि किसान मंडियों में परेशान हो रहे हैं. हमारी पार्टी के नेता मंडियों का दौरा कर चुके हैं. जिसमें पता चला कि किसान की फसल मंडियों में सड़कों पर पड़ी है. ना तो उनकी फसल की खरीद हो रही है, ना उसका उठान हो रहा है, ना ही उन्हें पैसा दिया जा रहा है, ना सरकार का कोई मंत्री, ना कोई अधिकारी और सीएम को तो फुर्सत ही नहीं है कि वो या तो पंजाब या विदेश में रहते हैं. सब जगह बुरा हाल है."
बाजरे की फसल की दुर्गति- अभय चौटाला: इनेलो नेता ने कहा कि धान से ज्यादा बाजरे की फसल की दुर्गति हो रही है. बाजरे की कीमत 2900 रुपये है, लेकिन किसान 1800 से 2000 रुपये में बेचकर आ रहा है. झज्जर में मंडी बाजरे से भरी पड़ी है. किसान धरने पर बैठे हैं. कोई सुनवाई नहीं हो रही है. जिसके बाद मजबूर होकर हम राज्यपाल के पास आए और उनको सारी बात बतानी पड़ी. हमने इस मामले का उनसे संज्ञान लेने का आग्रह किया है.
सरकार प्रदेश में कॉलोनियां काटने और लूटने में लगी है. वहीं किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है. शर्ते लगाकर सरकार किसानों को परेशान कर रही है. वहीं राज्यपाल ने इस मामले में हमें आश्वासन दिया है कि वे इस मामले को देखेंगे, लेकिन हम फिर मंडियों में जाएंगे और किसान का एक-एक दाना सरकार से खरीदवाने का काम करेंगे. सरकार कहती हैं कि वो बाजरे का भावांतर भरपाई योजना के ताकत 600 देगी, बाजरा चाहे जितने में बिके. सरकार या उसको खुद खरीदे या सस्ता खरीदने वाले पर कारवाई करें.- अभय चौटाला, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनेलो
एशियन गेम्स में सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं था मौजूद: अभय चौटाला ने कहा कि "मैं जापान में एशिया खेलों को देखने गया था, मैंने पता किया कि क्या कोई हरियाणा से अधिकारी आया है, लेकिन कोई भी सरकार का नुमाइंदा वहां पर नहीं था. जबकि 21 गोल्ड में से 17 गोल्ड हमारे खिलाड़ियों के हैं. अगर वहां जाकर उनका हौंसला बढ़ाते तो शायद और ज्यादा मेडल आते. इस मामले में मैं सीएम को पत्र भी लिखूंगा और हमारी पार्टी हरियाणा के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम भी बनाएगी. ताकि खिलाड़ियों का मनोबल बढ़े."
सीएम नायब सैनी पर निशाना: इनेलो नेता ने कहा कि बीजेपी तो खिलाड़ियों के मैदान पर भी कब्जा कर लेती हैं. सीएम जब अभी विदेश गए, तो अपना हेलीकॉप्टर गुरुग्राम में खेल स्टेडियम में खड़ा करके गए. पांच दिन तक कोई खिलाड़ी स्टेडियम में नहीं जा सका. सीएम को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, उनकी वजह से खिलाड़ियों को प्रैक्टिस में परेशानी हुई. सरकार जातिविशेष के बच्चों के क्वालीफाई करने की वजह से उनके साथ भेदभाव कर रही है. क्योंकि वे ज्यादातर जाट हैं और इनको जाटों से नफरत है."
कांग्रेस पर साधा निशाना: कांग्रेस पर अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस आपस में लड़ रही है. उनको प्रदेश के किसानों की चिंता नहीं है. उनको अपनी चिंता है. एक दूसरे की टांग खींचने में कांग्रेस के लोग लगे हुए हैं. कांग्रेस तीन दिन पहले राजभवन आई थी, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किसानों की चिंता होती. तो वे जरूर राज्यपाल से बात करते. कल वे कलायत गए थे. वहां बैठक थी, मंडी करीब आधा किलोमीटर दूर थी, वहां क्यों नहीं गए. इनको किसान की चिंता नहीं है. वो पार्टी में अपनी ताकत की चिंता कर रहे हैं.
कांग्रेस की गुटबाजी के सवाल पर जानें क्या कहा: दिल्ली में महिला कांग्रेस नेता के साथ मारपीट करने को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि यह की नई बात नहीं है, हमने तो पहले ही कहा था कि जिस दिन सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक साथ मंच पर खड़े हो गए तो 302 का मुकदमा भी बन सकता है. अभी तो चप्पल और जूतों से काम चल रहा है. हालांकि कुलदीप शर्मा के सीएम फेस के संबंध में प्रभारी को लिखे पत्र पर उन्होंने कुछ नहीं कहा. उन्होंने कहा कि यह कुलदीप जी खुद आपको ज्यादा अच्छे से बताएंगे.
ये भी पढ़ें- जींद में धान खरीद नहीं होने पर बिफरे किसान, जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्रॉलियां खड़ी कर किया रोड जाम
ये भी पढ़ें- करनाल की अनाज मंडी में किसान ने की खुदकुशी की कोशिश, धान खरीद ना होने पर उठाया आत्मघाती कदम