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इनेलो ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, धान और बाजरा खरीद में आ रही समस्याओं को बताया, अभय चौटाला बोले- 'सीएम को फुर्सत नहीं'

INLD MEMORANDUM TO GOVERNOR ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने प्रदेश की मंडियों में धान और बाजरे की फसल खरीद में आ रही समस्याओं और खाद, डीएपी की कमी से अवगत करवाया और राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया. इस दौरान उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा, पार्टी के संरक्षक संपत सिंह और विधायक अर्जुन चौटाला भी मौजूद रहे.

धान खरीद के मुद्दे पर इनेलो का राज्यपाल को ज्ञापन: राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद अभय चौटाला ने कहा कि "हमने धान खरीद के मुद्दे पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि किसान मंडियों में परेशान हो रहे हैं. हमारी पार्टी के नेता मंडियों का दौरा कर चुके हैं. जिसमें पता चला कि किसान की फसल मंडियों में सड़कों पर पड़ी है. ना तो उनकी फसल की खरीद हो रही है, ना उसका उठान हो रहा है, ना ही उन्हें पैसा दिया जा रहा है, ना सरकार का कोई मंत्री, ना कोई अधिकारी और सीएम को तो फुर्सत ही नहीं है कि वो या तो पंजाब या विदेश में रहते हैं. सब जगह बुरा हाल है."