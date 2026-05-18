ETV Bharat / state

पंचकूला में HPSC कार्यालय के बाहर इनेलो का जोरदार प्रदर्शन, अभय चौटाला बोले- 'गजटेड पदों की भर्तियों में बाहरी राज्यों के आरएसएस के लोग किए भर्ती'

इनेलो ने एचपीएससी कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है. प्रदर्शन का नेतृत्व चौधरी अभय चौटाला ने किया.

INLD Protest Outside HPSC Office
HPSC कार्यालय के बाहर इनेलो का जोरदार प्रदर्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 18, 2026 at 7:40 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: इंडियन नेशनल लोकदल ने सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में धांधली, योग्य होते हुए भी अयोग्य घोषित करने और ग्रुप बी की नौकरियों में 90 प्रतिशत हरियाणा प्रदेश से बाहर के भाजपा शासित प्रदेशों के लोगों को भर्ती करने और हरियाणा के योग्य युवाओं की घोर अनदेखी के आरोप लगाते हुए पंचकूला स्थित हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौ. अभय सिंह चौटाला ने पंचकूला की एडीसी को राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा.

INLD Protest Outside HPSC Office
ज्ञापन सौंपते अभय सिंह चौटाला (ETV Bharat)

कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच खींचतान: विरोध प्रदर्शन के दौरान इनेलो के कार्यकर्ता वी नेता एकसाथ एचपीएससी कार्यालय की ओर बढ़ने लगे. लेकिन बैरिकेडिंग करे मुस्तैद खड़े पुलिस बल ने उन्हें मुख्य सड़क तक नहीं पहुंचने दिया. एचपीएससी कार्यालय तक जाने के लिए इनेलो के सभी कार्यकर्ताओं/समर्थकों के बीच कुछ देर तक बैरिकेडिंग पॉइंट पर खींचतान होती रही, जिस दौरान कुछ महिला और पुरुष कार्यकर्ता बैरिकेड के ऊपर भी चढ़ गए और हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए. कार्यकर्ताओं ने हरियाणा की नौकरियां हरियाणवियों को दिए जाने की बात कही. इस दौरान एक महिला कार्यकर्ता बैरिकेडिंग से कूदकर दूसरी और चली गई, जिन्हें महिला पुलिस ने पकड़ा, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया.

इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौ. अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में प्रदर्शन (ETV Bharat)

निष्पक्ष भर्ती का दावा झूठ का पुलिंदा: चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि "बीजेपी सरकार दावा करती है कि एचपीएससी द्वारा बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरियों की भर्ती की जा रही हैं, जो सरासर झूठ का पुलिंदा है." उन्होंने कहा कि "हरियाणा से बाहर के भाजपा शासित प्रदेशों के लोगों को लाकर यहां भर्ती किया जा रहा है. जबकि प्रदेश के बच्चे जो पीएचडी, नेट पास, एमए, एमफिल, एमटेक हैं, उन्हें चपरासी के पद पर लगाया जा रहा है." उन्होंने कहा कि "ग्रुप ए और ग्रुप बी के गजटेड पदों पर दूसरे राज्यों के भाजपा शासित प्रदेशों से आरएसएस के लोगों को लगाया जा रहा है." अभय चौटाला ने कहा कि "जो आरएसएस के लोग हैं, पहले उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, फिर अलग अलग प्रदेशों में भेजकर आरएसएस को बढ़ावा देने के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भर्ती करके जिम्मेदारी लगाई जाती है." उन्होंने कहा कि "हरियाणा के बच्चों के साथ अन्याय को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा."

INLD Protest Outside HPSC Office
एचपीएससी के बाहर इनेलो का प्रदर्शन (ETV Bharat)

राज्यपाल एचपीएससी पर प्रतिबंध लगाएं: चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि "आज राज्यपाल के माध्यम से बताने आए हैं कि राज्यपाल इस पर संज्ञान लेकर एचपीएससी पर प्रतिबंध लगाए और सरकार को इस संबंध में अवगत करवाएं कि बीजेपी सरकार जो कर रही है, वह हरियाणा के बच्चों के साथ अन्याय है." उन्होंने कहा कि "यदि ऐसा नहीं होता है तो पार्टी जल्द ही प्रदेशभर का कार्यक्रम बनाएगी और युवाओं व उनके माता-पिता के पास जाकर उन्हें अवगत करवाएंगे. उन्हें भरोसा दिलाया जाएगा कि इनेलो पार्टी उनके बच्चों के साथ खड़े होकर न्याय दिलाना चाहती है."

बैरिकेड और पुलिस सुरक्षा पर सवाल: विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक करने के सवाल पर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि "भाजपा सरकार ने मामले को उछालने की पूरी कौशिश की. उन्होंने कहा कि ये बैरिकेड लगाने की क्या जरूरत थी, हम कोई हिंसा या तोड़-फोड़ करने नहीं आए, सिर्फ अपनी बात रखने आए हैं." उन्होंने इसे बीजेपी सरकार का ड्रामा बताते हुए कहा कि "जो पुलिसकर्मी तैनात हैं, वे सभी भी हरियाणा के हैं और समझते हैं कि आज वह जो कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए ही कर रहे हैं."

90 प्रतिशत हरियाणा के बाहर से भर्ती: इनेलो के राष्ट्रीय संरक्षक प्रो. संपत सिंह ने कहा कि "आज हमारे देश में 35 साल तक के युवाओं की आबादी आधी है. युवा ही हमारे देश और प्रदेश का भविष्य है, जिसको बीजेपी सरकार बेरोजगार रख कर कमजोर करना चाहती है. प्रदेश के सभी संस्थानों पर आरएसएस के लोगों का कब्जा हो चुका है और संघ की जन-विरोधी विचारधारा को लागू किया जा रहा है."

प्रदेशाध्यक्ष ने गिनाईं ये भर्तियां: इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने कहा कि" बीजेपी ने अब तक जितनी भी ए व बी ग्रुप की नौकरियों की भर्ती की हैं, उनमें से 90 प्रतिशत हरियाणा से बाहर के लोगों को भर्ती किया गया है." उन्होंने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर कैमिस्ट्री के 23, असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी के 11, असिस्टेंट प्रोफेसर बोटनी के 12, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटीकल साइंस के 11, असिस्टेंट प्रोफेसर जियोग्राफी के 69, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के 19, असिस्टेंट प्रोफेसर पंजाबी के 9, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स के 16, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के 41 और असिस्टेंट प्रोफेसर इकनोमिक्स के 3 हरियाणा से बाहर के प्रदेशों के लोगों को भर्ती किया गया है."

प्रदेश के युवा बेरोजगार हो रहे: युवा राष्ट्रीय प्रभारी करण चौटाला ने कहा कि "बीजेपी सरकार युवाओं के भविष्य को उजाड़ रही है. प्रदेश का युवा पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार झेल रहा है. बेरोजगारी के कारण युवा नशे की तरफ जा रहा है, जिससे उसकी और उसके परिवार की जिंदगी नर्क बन गई है. बेरोजगारी के कारण युवा अपराध का रास्ता भी अपना रहा है." उन्होंने बीजेपी सरकार को चेताते हुए कहा कि "युवाओं के भविष्य के खिलाफ षडयंत्र रचना छोड़कर उन्हें रोजगार देने की ओर ध्यान दे. आईएसओ के राष्ट्रीय प्रभारी अर्जुन चौटाला ने कहा कि हरियाणा का युवा चाहे जितना भी पढ़ ले, चाहे पीएचडी कर ले या एमटेक कर ले, बीजेपी सरकार उन्हें सिर्फ चपरासी लगाएगी."

यह नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे: विरोध प्रदर्शन के दौरान इनेलो के राष्ट्रीय संरक्षक प्रो. संपत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव प्रकाश भारती, राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेद लोहान, विधायक अदित्य देवीलाल, युवा राष्ट्रीय प्रभारी करण चौटाला, विधायक अर्जुन चौटाला और प्रदेश प्रधान महासचिव गौरव संपत सिंह, प्रदेश प्रवक्ता डा. सतबीर सैनी, युवा प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गोस्वामी, आईएसओ के प्रदेश अध्यक्ष साहिल दीप कस्वां समेत कई पूर्व विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे.

ये भी पढ़ें-तेल की बढ़ती कीमत और NEET पेपर लीक को लेकर केंद्र पर बरसी कुमारी शैलजा, बोलीं- "जिम्मेदारी से भाग रही भाजपा"

TAGGED:

INLD PROTEST IN PANCHKULA
इंडियन नेशनल लोकदल
अभय सिंह चौटाला
HPSC
INLD PROTEST OUTSIDE HPSC OFFICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.