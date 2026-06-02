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महंगाई और पेट्रोल-डीजल कीमतों पर INLD का हल्ला बोल, सिरसा में सरकार के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन

महंगाई और पेट्रोल-डीजल कीमतों पर INLD का हल्ला बोल ( ETV Bharat )

सिरसा: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) ने मंगलवार को सिरसा में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय तक मार्च निकाला और आम जनता पर बढ़ते आर्थिक बोझ को लेकर रोष जताया. उपमुख्यालय में जुटे कार्यकर्ता: प्रदर्शन का नेतृत्व डबवाली से विधायक आदित्य चौटाला ने किया, जबकि रानिया से विधायक अर्जुन चौटाला भी मौजूद रहे. INLD कार्यकर्ता पहले सिरसा के रेस्ट हाउस में एकत्रित हुए, जहां कई घंटों तक धरना दिया गया. इसके बाद सभी कार्यकर्ता लघु सचिवालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. शांतिपूर्ण रहा प्रदर्शन: रोहतक में एक दिन पहले हुए विवाद के बाद सिरसा में हुए प्रदर्शन पर सभी की नजरें टिकी थीं. हालांकि सिरसा में पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ. विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखाई दिया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए थे. सिरसा में सरकार के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन (ETV Bharat) रोहतक विवाद पर अर्जुन चौटाला का पलटवार: प्रदर्शन के दौरान अर्जुन चौटाला ने रोहतक प्रशासन पर हमला बोलते हुए कहा कि, "रोहतक के डीसी पहले भी विवादों से जुड़े रहे हैं. अधिकारी सरकार को खुश करने में लगे हुए हैं. जो अधिकारी जैसा व्यवहार करेगा, उसे वैसा ही व्यवहार सहना पड़ेगा." उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके सुरक्षा कर्मी को गर्मी के कारण चक्कर आया था.