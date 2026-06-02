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महंगाई और पेट्रोल-डीजल कीमतों पर INLD का हल्ला बोल, सिरसा में सरकार के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन

पेट्रोल-डीजल और महंगाई के विरोध में INLD ने सिरसा में प्रदर्शन किया. इस दौरान विधायक अर्जुन चौटाला ने सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला.

INLD Stages Protest in Sirsa
महंगाई और पेट्रोल-डीजल कीमतों पर INLD का हल्ला बोल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 2, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
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सिरसा: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) ने मंगलवार को सिरसा में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय तक मार्च निकाला और आम जनता पर बढ़ते आर्थिक बोझ को लेकर रोष जताया.

उपमुख्यालय में जुटे कार्यकर्ता: प्रदर्शन का नेतृत्व डबवाली से विधायक आदित्य चौटाला ने किया, जबकि रानिया से विधायक अर्जुन चौटाला भी मौजूद रहे. INLD कार्यकर्ता पहले सिरसा के रेस्ट हाउस में एकत्रित हुए, जहां कई घंटों तक धरना दिया गया. इसके बाद सभी कार्यकर्ता लघु सचिवालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

शांतिपूर्ण रहा प्रदर्शन: रोहतक में एक दिन पहले हुए विवाद के बाद सिरसा में हुए प्रदर्शन पर सभी की नजरें टिकी थीं. हालांकि सिरसा में पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ. विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखाई दिया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए थे.

सिरसा में सरकार के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन (ETV Bharat)

रोहतक विवाद पर अर्जुन चौटाला का पलटवार: प्रदर्शन के दौरान अर्जुन चौटाला ने रोहतक प्रशासन पर हमला बोलते हुए कहा कि, "रोहतक के डीसी पहले भी विवादों से जुड़े रहे हैं. अधिकारी सरकार को खुश करने में लगे हुए हैं. जो अधिकारी जैसा व्यवहार करेगा, उसे वैसा ही व्यवहार सहना पड़ेगा." उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके सुरक्षा कर्मी को गर्मी के कारण चक्कर आया था.

आईपीएस एसोसिएशन और जजपा पर भी साधा निशाना: हरियाणा आईपीएस एसोसिएशन द्वारा उनके बयान की निंदा किए जाने पर अर्जुन चौटाला ने कहा कि, "इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. एसोसिएशन को अपने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों और जनता के साथ बेहतर व्यवहार करने की नसीहत देनी चाहिए. वे हर बात पर आपत्ति जताते हैं, लेकिन इससे हमारे काम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला."

"बदतमीजी नहीं करेंगे बर्दाश्त": अर्जुन चौटाला ने आगे कहा कि, "जब वरिष्ठ अधिकारी वाई.एस. पूर्ण सिंह की आत्महत्या हुई थी तब एसोसिएशन कहां थी. जब अधिकारियों पर बड़े घोटालों के आरोप लगे तब भी एसोसिएशन सामने नहीं आई. कोई अधिकारी बदतमीजी करेगा तो हमने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी हैं. किसी भी हालत में बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे."

महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरा: महंगाई और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर अर्जुन चौटाला ने केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि, "सरकार आम लोगों के हितों को नजरअंदाज कर रही है. पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों का सीधा असर जनता की जेब पर पड़ रहा है. सरकार को महंगाई पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए."

बता दें कि प्रदर्शन के दौरान INLD नेताओं ने कहा कि पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी. उन्होंने दावा किया कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े विषयों पर सरकार को जवाब देना होगा तथा आने वाले समय में भी जनहित के मुद्दों पर आंदोलन जारी रहेगा.

ये भी पढ़ें: रोहतक में इनेलो के प्रदर्शन के दौरान बवाल, विधायक अर्जुन चौटाला की SP-DC से जोरदार बहस

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