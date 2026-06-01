बढ़ती महंगाई के खिलाफ इनेलो का राज्यव्यापी प्रदर्शन, भाजपा की जनविरोधी नीतियों का किया विरोध
महंगाई और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ भिवानी में इनेलो ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया.
Published : June 1, 2026 at 2:40 PM IST
भिवानी: इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के आह्वान पर सोमवार को महंगाई के विरोध में राज्यव्यापी धरना-प्रदर्शन का आह्वान किया गया था. इसी के तहत भिवानी में इनेलो द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया. इस दौरान इनेलो नेताओं ने भाजपा शासनकाल में बेतहाशा बढ़ती महंगाई, आसमान छूती बेरोजगारी और चरमराती कानून-व्यवस्था के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में पुरूष और युवा कार्यकर्ताओं के साथ-साथ महिलाओं की भी खासी भागीदारी देखने को मिली, जो कि अपने हाथों में सरकार विरोधी बैनर-पट्टी लेकर सड़कों पर उतरे थे.
उपायुक्त को पीएम के नाम ज्ञापन सौंपाः प्रदर्शन के बाद इनेलो नेताओं ने उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और ईंधन कीमतों में कटौती, रसोई गैस पर राहत, बिजली और पानी का संकट के समाधान, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाने और प्रदेश में कानून का राज स्थापित किए जाने की मांग उठाई.
'आम आदमी की जेब पर डाका डाल रही है सरकार': मौके पर इनेलो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन डॉ. वासुदेव शर्मा ने कहा कि "आज हरियाणा की जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तरह धंस चुकी है. वर्तमान सरकार आम आदमी की जेब पर डाका डाल रही है और पूंजीपतियों और ठेकेदारों के एजेंट के रूप में काम कर रही है. हाल ही में करीबन दो सप्ताह के अंतराल में जिस तरह चार बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, उसने आम आदमी की कमर तोड़ दी है. रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं. बिजली के भारी-भरकम बिलों के साथ बेतहाशा अघोषित कट लगाए जा रहे हैं. यह सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है और इस असफल एवं भ्रष्ट सरकार से जनता को मुक्ति दिलाना ही इनेलो का मुख्य संकल्प है."
'कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होने का अपना दायित्व भूल चुकी है': इनेलो जिला अध्यक्ष अशोक ढाणीमाहु ने आरोप लगाया कि "कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होने का अपना दायित्व भूल चुकी है. भाजपा की गोद में बैठ चुकी है. इनेलो ही विपक्ष की भूमिका निभाकर जनहित के मुद्दे उठा रही है." वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ने का बहाना बनाते हुए देश की जनता को महंगाई की खाई में धकेल रही है." उन्होंने कहा कि "प्रदेश में बेरोजगारी का कहर इस कदर बढ़ गया है कि युवा अवसाद की स्थिति में हैं. कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया है."
'भाजपा किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन बनकर उभरी है': इस मौके पर इनेलो नेता सुनील लांबा ने कहा कि "दिनोदिन बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की दामों की सबसे अधिक मार आम आदमी पड़ेगी, क्योंकि जब-जब पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सामान महंगे होंगे. उस महंगाई की मार सबसे अधिक आम आदमी पर पड़ेगी." उन्होंने कहा कि "भाजपा सरकार किसानों, मजदूरों, युवाओं और छोटे व्यापारियों की सबसे बड़ी दुश्मन बनकर उभरी है. लोग अब इस महंगाई की आग, बेरोजगारी के कहर और भ्रष्टाचार के राज में पल-पल मर रहे हैं. इनेलो पार्टी जमीनी स्तर पर संघर्ष करेगी और जनता को इस दमनकारी और लुटेरी व्यवस्था से मुक्ति दिलाएगी.