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'बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी में तीन बड़े झूठे, इनकी बातों पर मैं गौर नहीं करता'- अर्जुन चौटाला

Arjun Chautala on BJP ( ETV Bharat )

सिरसा: हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है. इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी के नेताओं पर तीखा हमला बोला. सिरसा में अर्जुन चौटाला ने बीजेपी विधायक राम कुमार गौतम, हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश और जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला को प्रदेश का सबसे झूठा व्यक्ति बताया. उन्होंने कहा कि इन तीनों नेताओं की बातों पर वो ज्यादा गौर नहीं करते.

अर्जुन चौटाला का बीजेपी पर निशाना: अर्जुन चौटाला ने हरियाणा की बीजेपी सरकार के दो साल के कार्यकाल को लेकर भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार को तीसरे कार्यकाल में नहीं देखना चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी सत्ता में आई. चौटाला ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने पिछले कई सालों में ऐसी नीतियां लागू की हैं, जिनसे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा है.