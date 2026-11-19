'बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी में तीन बड़े झूठे, इनकी बातों पर मैं गौर नहीं करता'- अर्जुन चौटाला
Arjun Chautala on BJP: इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि तीनों पार्टियों में तीन झूठे हैं.
Published : November 19, 2026 at 2:19 PM IST
सिरसा: हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है. इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी के नेताओं पर तीखा हमला बोला. सिरसा में अर्जुन चौटाला ने बीजेपी विधायक राम कुमार गौतम, हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश और जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला को प्रदेश का सबसे झूठा व्यक्ति बताया. उन्होंने कहा कि इन तीनों नेताओं की बातों पर वो ज्यादा गौर नहीं करते.
अर्जुन चौटाला का बीजेपी पर निशाना: अर्जुन चौटाला ने हरियाणा की बीजेपी सरकार के दो साल के कार्यकाल को लेकर भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार को तीसरे कार्यकाल में नहीं देखना चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी सत्ता में आई. चौटाला ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने पिछले कई सालों में ऐसी नीतियां लागू की हैं, जिनसे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा है.
'हर मोर्च पर फेल सरकार': इनेलो विधायक ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं. सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है. जनता को जिन बुनियादी सुविधाओं और रोजगार की उम्मीद थी. उन पर सरकार खरी नहीं उतर पाई. अर्जुन चौटाला ने दावा किया कि प्रदेश के कई जिलों में पहले के मुकाबले नशे का कारोबार भी बढ़ा है. उन्होंने सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि हरियाणा की जनता अब बदलाव चाहती है.
नशे को लेकर सरकार पर सवाल: अर्जुन चौटाला ने भी हरियाणा सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नशे को खत्म करने के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा. अगर सरकार वास्तव में नशे के खिलाफ गंभीर है, तो फिर प्रदेश में नशे का कारोबार लगातार क्यों बढ़ रहा है. इनेलो विधायक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पंजाब में नशा खत्म करने के दावों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने इन दावों को झूठा करार देते हुए कहा कि एक तरफ नशे के खिलाफ बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद नशे की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है.
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