"तेनु की सानू की के अलावा कोई बात नहीं करते हुड्डा, विपक्ष की भूमिका निभा रहे इनेलो विधायक", अर्जुन चौटाला ने बीजेपी को भी जमकर घेरा

चरखी दादरी में इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने बीजेपी और कांग्रेस को जमकर कोसा. वहीं, जेजेपी को भी आड़े हाथों लिया.

इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने नेता प्रतिपक्ष हुड्डा को घेरा
इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने नेता प्रतिपक्ष हुड्डा को घेरा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 4, 2026 at 8:56 AM IST

चरखी दादरी: हरियाणा के चरखी दादरी में इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने बीजेपी को बजट और बेरोजगारी के मुद्दे पर जमकर घेरा. वहीं, कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा. अर्जुन चौटाला ने कहा कि "कांग्रेसी विधानसभा में चुप रहते हैं, तो जेजपी वाले परिवार पर टिप्पणी करके सोते हैं. कांग्रेस द्वारा इनेलो को बीजेपी की बी टीम बताने पर अर्जुन चौटाला ने गुस्से से कहा कि कांग्रेस विधायक प्रदेश से जुड़ा कोई भी मुद्दा नहीं उठाते, बल्कि इनेलो पर छींटाकशी की राजनीति करते हैं".

बीजेपी पर चौटाला का निशाना: इसके अलावा, अर्जुन चौटाला ने कहा कि "बीजेपी सरकार की नीतियों के चलते हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ी है और युवा प्रदेश छोड़ने पर मजबूर हैं. जेजेपी वाले राजनीति की बजाए मेरे व परिवार पर टिप्पणी करके सोते हैं. इनके पल्ले कुछ नहीं है और ये विवादित बयानबाजी कर राजनीति को चमकाने में लगे हैं. बीजेपी सरकार हरियाणा का बजट में सिर्फ दिखावा करेगी. ये न चंडीगढ़ ले सकते हैं और न ही पंजाब से एसवाईएल का पानी मांगते. प्रदेश में डबल इंजन की सरकार का इंजन खराब हो गया है".

इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने नेता प्रतिपक्ष हुड्डा को घेरा (Etv Bharat)

भूपेंद्र हुड्डा पर बरसे अर्जुन चौटाला: बता दें कि अर्जुन चौटाला चरखी दादरी में पार्टी कार्यालय में आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि "विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाकर कांग्रेस के विधायकों ने सिर्फ दिखावा किया. हिम्मत है, तो कांग्रेसी विधानसभा में मुद्दों पर बहस करें". वहीं, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आड़े हाथों लिया. चौटाला ने कहा कि "हुड्डा को तकलीफ है और लोग उनसे कांग्रेस की सरकार नहीं बनने का जवाब मांगते हैं, तो कोई जवाब वो दे नहीं पाते. बस तेनु की सानू की की बात करते हैं. नेता प्रतिपक्ष का पद व पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते सरकार को घेरने की बजाए, शेरो-शायरी में व्यस्त रहते हैं. असली विपक्ष की भूमिका इनेलो के दोनों विधायक निभा रहे हैं".

