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कॉकरोच जनता पार्टी को मिला फर्स्ट विधायक, इनेलो MLA अर्जुन चौटाला ने किया ऐलान

चंडीगढ़ : इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने खुद को कॉकरोच जनता पार्टी का पहला विधायक घोषित किया है. अर्जुन चौटाला ने कहा कि, मैं एक वो कॉकरोच हूं, जो विधायक भी है.

अर्जुन चौटाला ने किया विरोध : चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया के कॉकरोच वाले बयान पर हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के पोते और इनेलो पार्टी के विधायक अर्जुन चौटाला ने विरोध किया है. उन्होंने कहा कि "देश के युवा को कॉकरोच कहना पूरी तरीके से गलत है. मैंने विधानसभा में संविधान की शपथ ली थी. देश का संविधान मुझे सरकार से सवाल उठाने का हक देता है. देश की जनता बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों से भी ज्यादा टैक्स देती है. आज देश में मेरे युवा भाइयों से सेना जॉइन करने और जागरूक होने को कहा जाता है ताकि देश आगे बढ़े. ऐसे में उन्हें बोलने के हक से महरूम नहीं किया जाना चाहिए".

कॉकरोच जनता पार्टी को मिला फर्स्ट विधायक (ETV Bharat)

"कॉकरोच विधायक हूं": उन्होंने आगे कहा कि "देश में हर एक वोटर को भी सवाल पूछने का हक है. आज देश का युवा बदलाव देखना चाहता है, इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी को इतने लोगों ने पसंद किया है. एक ही रात में कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स की संख्या बीजेपी से ज्यादा हो गई है. इसलिए रातों-रात कॉकरोच जनता पार्टी के पेज को बंद कर दिया गया. लेकिन ऐसे लोग भूल जाते हैं कि कॉकरोच को 10 बार भी कुचला जाये तो भी वो खड़ा हो जाता है. एक विधायक होने के नाते मैं अपने कॉकरोच भाइयों के साथ जुड़ चुका हूं. मैं उनका पहला कॉकरोच विधायक हूं".