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'उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी कर रहे बिजली निगम, बिजली कर्मचारियों को सहयोग देगी इनेलो'- संपत सिंह

इनेलो नेता संपत सिंह ने बिजली कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया और हरियाणा के बिजली वितरण निगम पर जमकर वार किया.

Sampat ON POWER EMPLOYEES STRIKE
Sampat ON POWER EMPLOYEES STRIKE (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 8, 2026 at 1:37 PM IST

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चंडीगढ़: इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संरक्षक एवं पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने बिजली कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया और हरियाणा के बिजली वितरण निगम पर जमकर वार किया. उन्होंने कहा कि "निगम प्रदेश की जनता को लूट रहे हैं. ये निगम, उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सेवा देने के जगह उन्हें अपनी वित्तीय गलतियों, और भ्रष्टाचार की कीमत चुकाने का जरिए बना रहे हैं."

'बिजली निगम प्रदेश की जनता को लूट रहे': इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संरक्षक एवं पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा कि "निगम प्रदेश की जनता को लूट रहे हैं. ये निगम, उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सेवा देने के जगह उन्हें अपनी वित्तीय गलतियों, और भ्रष्टाचार की कीमत चुकाने का जरिए बना रहे हैं. बिजली निगमों ने विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) से मल्टी ईयर टैरिफ 2024 में नियमों में राहत देने का अनुरोध किया. वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रति यूनिट 47 पैसे का मासिक एफएसए वसूलने की बजाय 1,134.54 करोड़ रुपये तथा उस पर कैरीइंग कॉस्ट (ब्याज) को आने वाले वर्षों में सभी उपभोक्ताओं से समान प्रति यूनिट दर पर वसूलने की अनुमति दी जाए."

'उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी कर रहे बिजली निगम, बिजली कर्मचारियों को सहयोग देगी इनेलो'- संपत सिंह (ETV Bharat)

'उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी की जा रही': प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा कि बिजली वितरण निगमों के मुताबिक इस समय वो 27,915 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहे हैं और उन पर 27,248 करोड़ रुपये का कर्ज है. इसके बावजूद अक्टूबर 2025 में निगमों ने बिना एक भी यूनिट बिजली लिए सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड को 1,300 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया. इसके तुरंत बाद संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया गया. इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रभावशाली कंपनियों के लिए पैसा उपलब्ध है, लेकिन उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी की जाती है.

संपत सिंह की मांग: इनेलो नेता ने कहा कि "बिजली निगमों ने स्वयं स्वीकार किया है कि नवंबर 2025 में मांगी गई 1,134.54 करोड़ रुपये की राशि में से लगभग 950.09 करोड़ रुपये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कारण उत्पन्न हुई देनदारी है. यह राशि वास्तव में पिछले वित्तीय वर्षों के ट्रांसमिशन शुल्क, विलंब भुगतान अधिभार और अतिरिक्त बिलों से संबंधित है. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वर्तमान में की जा रही वसूली वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित है, जबकि नियमों के मुताबिक ऐसी राशि अधिकतम दो वर्ष के भीतर वसूल की जानी चाहिए."

ये भी पढ़ें- 'वार्ता के बाद हड़ताली कर्मचारियों की तीनों मांगें समाप्त हो गई थीं, कुछ शरारती तत्वों के कारण हड़ताल की नौबत', अंबाला में बोले अनिल विज

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