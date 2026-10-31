'भूपेंद्र हुड्डा को सोनिया गांधी ने बाय डिफॉल्ट सीएम बनाया, तभी से हार रही कांग्रेस'- दिग्विजय चौटाला
Digvijay on Bhupinder Hooda: जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा. उन्होंने सीएम नायब सैनी को भी सलाह दी.
Published : October 31, 2026 at 5:20 PM IST
भिवानी: जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को सलाह दी. इसके अलावा उन्होंने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा. दिग्विजय चौटाला ने इशारों ही इशारों में कहा कि अगर हम बीजेपी के साथ नहीं जाते, तो हमारा हाल भी कुलदीप बिश्नोई जैसा हो जाता. जनायक जनता पार्टी इस बार अपना स्थापना दिवस महेन्द्रगढ़ में मना रही है. इसी सिलसिले में स्थापना दिवस को लेकर जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं. पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हम अपनी ताक़त दिखा कर विरोधियों को करारा जवाब देंगे.
दिग्विजय चौटाला का भूपेंद्र हुड्डा पर तंज: कांग्रेस पर हमलावर होते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि 2005 में भजनलाल के नाम पर कांग्रेस की सरकार बनी, पर बाय डिफॉल्ट भूपेंद्र हुड्डा को सोनिया गांधी ने CM बना दिया था. तब से अब तक हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस हमेशा कमजोर हुई और हारती रही. दिग्विजय ने कहा कि इस बार (हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024) कांग्रेस की देवीलाल से भी ज्यादा लहर मानी जा रही थी, पर हुड्डा और भाजपा की मिलीभगत से आए नतीजों ने सभी को चौंका दिया.
बीजेपी के साथ गठबंधन पर दी प्रतिक्रिया: दिग्विजय चौटाला ने भाजपा के साथ गठबंधन करने के सवाल पर कहा कि भाजपा को यमुना पार हम तब करते, जब हमारे 40-50 विधायक होते. ये नासमझ लोग ऐसी बात करते हैं, या सवाल उठाते हैं, वरना सभी को पता है कि 10 विधायकों से सरकार नहीं बनती. दिग्विजय ने कहा कि हम सरकार के सहयोगी ना बनते, तो इतिहास गवाह कि लोभी लालची लोग (विधायक), जो अब छोड़ कर गए, वो पहले भी चले जाते. उन्होंने इशारों ही इशारों में कहा कि राज के पूत हमारे साथ भी कुलदीप बिश्नोई जैसा हाल कर सकते थे. दिग्विजय ने कहा कि जो हमें छोड़ कर गए थे, वो अब हमसे संपर्क कर रहे हैं, हम पार्टी स्थापना दिवस पर उन्हें मनाने और बुलाने का काम करेंगे.
सीएम नायब सैनी को दी सलाह: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भिवानी के भीम स्टेडियम को आधुनिक बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये दिए हैं. इसे दिग्विजय चौटाला ने ऊंट के मुंह में जीरा बताया. इनेलो नेता ने कहा कि अच्छा होता कि कॉमनवेल्थ गेम्स गुजरात की बजाय हरियाणा में होते. उन्होंने कहा कि दो फीसदी आबादी वाला हरियाणा जवान और खिलाड़ियों की धरती है. पर हरियाणा लगातार बदहाल हो रहा है, जल्द बदलाव होगा और पहले जैसा ख़ुशहाल हरियाणा होगा. दिग्विजय ने सीएम सैनी द्वारा पंजाब जाकर नशा खत्म करने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पंजाब में सत्ता के लालच में लोगों को गुमराह करने की बजाय सीएम हरियाणा की सुध लें, वरना हरियाणा में भी पंजाब जैसा हाल होंगे.
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