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'भूपेंद्र हुड्डा को सोनिया गांधी ने बाय डिफॉल्ट सीएम बनाया, तभी से हार रही कांग्रेस'- दिग्विजय चौटाला

inld leader digvijay chautala ( ETV Bharat )

भिवानी: जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को सलाह दी. इसके अलावा उन्होंने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा. दिग्विजय चौटाला ने इशारों ही इशारों में कहा कि अगर हम बीजेपी के साथ नहीं जाते, तो हमारा हाल भी कुलदीप बिश्नोई जैसा हो जाता. जनायक जनता पार्टी इस बार अपना स्थापना दिवस महेन्द्रगढ़ में मना रही है. इसी सिलसिले में स्थापना दिवस को लेकर जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं. पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हम अपनी ताक़त दिखा कर विरोधियों को करारा जवाब देंगे.

दिग्विजय चौटाला का भूपेंद्र हुड्डा पर तंज: कांग्रेस पर हमलावर होते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि 2005 में भजनलाल के नाम पर कांग्रेस की सरकार बनी, पर बाय डिफॉल्ट भूपेंद्र हुड्डा को सोनिया गांधी ने CM बना दिया था. तब से अब तक हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस हमेशा कमजोर हुई और हारती रही. दिग्विजय ने कहा कि इस बार (हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024) कांग्रेस की देवीलाल से भी ज्यादा लहर मानी जा रही थी, पर हुड्डा और भाजपा की मिलीभगत से आए नतीजों ने सभी को चौंका दिया.