ETV Bharat / state

भिवानी में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला बोले 'बिहार चुनाव में कांग्रेस का वोट चोरी का मुद्दा उन्हें ले बैठा'

'कांग्रेस क्षेत्रीय दल भी नहीं रह पाएगी': अभय सिंह चौटाला ने साफ किया कि "एक तरफ तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं, दूसरी तरफ वोट चोरी के विश्वास के विपरीत चुनाव भी लड़ते हैं. दोनों बातें चलने वाली नहीं." उन्होंने कहा कि "कांग्रेस आने वाले समय में राष्ट्रीय पार्टी तो क्या क्षेत्रीय दल नहीं रह पाएगी. यह बात उन्होंने भिवानी में पूर्व मंत्री वासुदेव शर्मा को कांग्रेस छोड़कर इनेलो में शामिल करने के कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही.

भिवानी: इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने बिहार चुनाव के परिणाम को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा कि "कांग्रेस नेता बिहार चुनाव में लोकल मुद्दों को भूलकर सिर्फ वोट चोरी का आरोप लगाते रहे. यदि कांग्रेस नेता बिहार चुनाव में वोट चोरी पर अडिग थे तो उन्हें चुनाव लड़ने की भला क्या जरूरत थी. वे आरोप लगाने के साथ संघर्ष का रास्ता अपनाते और चुनाव का बहिष्कार करते."

एसवाईएल के मुद्दे पर अभय चौटाला ने उठाया सवालः इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने एसवाईएल के मुद्दे पर कहा कि "एसवाईएल का पानी ना तो बीजेपी पार्टी और ना ही कांग्रेस पार्टी हरियाणा में ला सकती है, क्योंकि दोनों ही राष्ट्रीय दल है. दोनों दल पंजाब के लोगों को नाराज नहीं कर सकते हैं. यह कार्य इनेलो की सरकार बनने पर किया जाएगा." उन्होंने तीसरे मोर्चे के गठन के प्रश्न के जवाब में कहा कि "अभी चुनाव दूर है. समय आने पर तीसरे मोर्चे के गठन के लिए भी प्रयास किया जा सकता है."

पूर्व डीजीपी के कार्यशैली पर उठाए सवालः अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि "जिस प्रकार से अब डीजीपी ओपी सिंह के निर्देशों पर धड़ाधड़ गिरफ्तारियां की जा रही है, यह कार्य पहले वाले डीजीपी ने क्यों नहीं किया. इससे पहले भी 11 साल प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है. ऐसे बदमाशों को पहले क्यों नहीं पकड़ा गया." उन्होंने सवाल उठाया कि "इन बदमाशों को न पकड़े जाने के पीछे पुलिस पर आखिर क्या प्रेशर था."

जननायक जनता पार्टी पर भड़केः अभय सिंह चौटाला ने जननायक जनता पार्टी नेताओं और प्रदेश कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते हुए कहा कि "ये लोग बेवजह उन्हें बदनाम करने का कार्य करते है और जनता के बीच उनकी छवि को खराब करने के लिए बयानबाजी करते हैं." उन्होंने जननायक जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया कि "यदि जननायक जनता पार्टी में ताकत होती तो वे 10 सीटों से आगे बढ़कर अगले चुनाव में 20 या 30 सीटों पर पहुंचते, परन्तु वे माइनस में चले गए हैं." उन्होंने दावा किया कि "आने वाले समय में बहुत से नेता विभिन्न पार्टियों से इनेलो में शामिल होंगे, जिसका समय आने पर पता चल जाएगा."