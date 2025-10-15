ETV Bharat / state

इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला पहुंचे भिवानी, पुलिस अफसरों के सुसाइड मामलों पर नायब सरकार को घेरा, बोले 'बिगड़े हालात के लिए सरकार जिम्मेदार'

इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ( Etv Bharat )

भिवानी: इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला बुधवार को भिवानी पहुंचे. वहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों के सुसाइड मामले को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी को जमकर घेरा. उन्होंने कहा कि जब सीएम की चलती ही नहीं तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए. इस दौरान उन्होंने किसानों के समस्याओं को उठाया और बिगड़े हालातों को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया. 'मामले की सीबीआई से जांच कराए सरकार': बता दें कि इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला बुधवार को भिवानी में पूर्व मंत्री वासुदेव शर्मा के घर निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अभय चौटाला ने आईपीएस वाई पूरन कुमार और संदीप सुसाइड मामले के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया. उन्होंने कहा कि " आईपीएस वाई पूरन कुमार 10 साल से प्रताड़ना की शिकायत कर रहे थे. अगर सरकार समय रहते संज्ञान लेती तो ये नौबत नहीं आती." उन्होंने कहा कि "यही हाल एएसआई संदीप का भी है." अभय चौटाला ने कहा कि "दोनों मृतकों के परिवार को न्याय मिलना चाहिए. इसको लेकर सरकार लीपापोती न करे. सीबीआई और सिटिंग जज की निगरानी में जांच करवाई जाए."