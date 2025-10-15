इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला पहुंचे भिवानी, पुलिस अफसरों के सुसाइड मामलों पर नायब सरकार को घेरा, बोले 'बिगड़े हालात के लिए सरकार जिम्मेदार'
भिवानी पहुंचे इनेलो प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने पुलिस अधिकारियों के मौत मामले सहित अन्य मुद्दे पर राज्य सरकार को जमकर घेरा है.
Published : October 15, 2025 at 9:06 PM IST
भिवानी: इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला बुधवार को भिवानी पहुंचे. वहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों के सुसाइड मामले को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी को जमकर घेरा. उन्होंने कहा कि जब सीएम की चलती ही नहीं तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए. इस दौरान उन्होंने किसानों के समस्याओं को उठाया और बिगड़े हालातों को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया.
'मामले की सीबीआई से जांच कराए सरकार': बता दें कि इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला बुधवार को भिवानी में पूर्व मंत्री वासुदेव शर्मा के घर निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अभय चौटाला ने आईपीएस वाई पूरन कुमार और संदीप सुसाइड मामले के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया. उन्होंने कहा कि " आईपीएस वाई पूरन कुमार 10 साल से प्रताड़ना की शिकायत कर रहे थे. अगर सरकार समय रहते संज्ञान लेती तो ये नौबत नहीं आती." उन्होंने कहा कि "यही हाल एएसआई संदीप का भी है." अभय चौटाला ने कहा कि "दोनों मृतकों के परिवार को न्याय मिलना चाहिए. इसको लेकर सरकार लीपापोती न करे. सीबीआई और सिटिंग जज की निगरानी में जांच करवाई जाए."
'भ्रष्टाचार चरम पर है': हरियाणा में नायब सरकार के एक साल पूरा होने पर अभय चौटाला ने कहा की "इस एक साल में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हैं. भ्रष्टाचार चरम पर है. वहीं हरियाणा के अनेक गांवों की हजारों एकड़ फसल में आज भी जलभराव है और किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है."
'मनोहर लाल खट्टर के निर्देश पर चलती है हरियाणा सरकार': उन्होंने कहा कि "मैंने काफी समय पहले कहा था कि सीएम सैनी डमी है. अब केन्द्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पोल खोल दी है. अगर सीएम की चपरासी भी नहीं सुनता तो उनको सीएम की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए. अभय ने कहा कि हरियाणा सरकार आज भी मनोहर लाल खट्टर के निर्देश पर चलती है. सीएम नायब सैनी केवल हेलीकॉप्टर में घूम सकते हैं. काम तो मनोहर लाल के निर्देश पर ही होते हैं."