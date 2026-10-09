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एशियन गेम्स में मेडल विजताओं को सम्मानित करेगी इनेलो, अभय चौटाला बोले- 'बीजेपी ने खिलाड़ियों को इग्नोर किया'

INLD ATHLETES HONOURED ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: एशियन गेम्स में मेडल विजेता खिलाड़ियों को इनेलो सम्मानित करेगी. इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा कि मेडलिस्ट खिलाड़ियों को घर-घर जाकर सम्मानित किया जाएगा. अभय चौटाला ने कहा कि वो खुद सभी 47 मेडलिस्ट खिलाड़ी के घर जाकर उनको सम्मानित करेंगे. इसके साथ ही उनका हौंसला बढ़ाने का काम करेंगे. जल्द इसकी रूपरेखा भी बनाकर तैयार की जाएगी.

अभय चौटाला का बीजेपी पर निशाना: अभय चौटाला ने कहा कि "मैं जापान एशिया खेलों को देखने गया था, मैंने पता किया कि क्या कोई हरियाणा से अधिकारी आया है, लेकिन कोई भी सरकार का नुमाइंदा वहां पर नहीं था. जबकि 21 गोल्ड में से 17 गोल्ड हमारे खिलाड़ियों के हैं. अगर वहां जाकर उनका हौंसला बढ़ाते तो शायद और ज्यादा मेडल आते."