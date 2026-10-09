एशियन गेम्स में मेडल विजताओं को सम्मानित करेगी इनेलो, अभय चौटाला बोले- 'बीजेपी ने खिलाड़ियों को इग्नोर किया'
इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा कि एशियन गेम्स में मेडलिस्ट खिलाड़ियों को घर-घर जाकर सम्मानित किया जाएगा.
Published : October 9, 2026 at 9:41 PM IST
चंडीगढ़: एशियन गेम्स में मेडल विजेता खिलाड़ियों को इनेलो सम्मानित करेगी. इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा कि मेडलिस्ट खिलाड़ियों को घर-घर जाकर सम्मानित किया जाएगा. अभय चौटाला ने कहा कि वो खुद सभी 47 मेडलिस्ट खिलाड़ी के घर जाकर उनको सम्मानित करेंगे. इसके साथ ही उनका हौंसला बढ़ाने का काम करेंगे. जल्द इसकी रूपरेखा भी बनाकर तैयार की जाएगी.
अभय चौटाला का बीजेपी पर निशाना: अभय चौटाला ने कहा कि "मैं जापान एशिया खेलों को देखने गया था, मैंने पता किया कि क्या कोई हरियाणा से अधिकारी आया है, लेकिन कोई भी सरकार का नुमाइंदा वहां पर नहीं था. जबकि 21 गोल्ड में से 17 गोल्ड हमारे खिलाड़ियों के हैं. अगर वहां जाकर उनका हौंसला बढ़ाते तो शायद और ज्यादा मेडल आते."
खिलाड़ियों को घर-घर जाकर सम्मानित करेगी इनेलो: शनिवार को अभय चौटाला अमन शेरावत और सुजीत कलकल के घर जाएंगे और उनको सम्मानित करेंगे. उन्होंने कहा कि इन दोनों के गांव की पंचायत ने उन्हें निमंत्रण दिया है. वहीं हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया को अर्जुन चौटाला उनके घर जाकर सम्मानित करेंगे. खिलाड़ियों के सम्मान करने की सरकार बातें तो बहुत करती है, लेकिन सम्मान देने के समय उनको इग्नोर किया जाता है.
इनेलो की सरकार आने पर खेल नीति बेहतर करने का दावा: अभय चौटाला ने कहा कि "सबसे पहले हमारी सरकार के वक्त चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी को एक करोड़ के इनाम का ऐलान किया था. उसके युवाओं का खेल के प्रति ध्यान बढ़ा. उसी वजह से आज हरियाणा के युवा सबसे ज्यादा मेडल जीत रहे हैं. हमने जो काम किया उस पर ना कांग्रेस ने, ना ही बीजेपी ने काम किया. माना कि हुड्डा सरकार में खिलाड़ी डीएसपी लगे हो, लेकिन सभी विभागों की अलग-अलग टीमें तैयार की होती, तो आज स्थिति कुछ और होती. हमारी सरकार आएगी, तो हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की उसी नीति के तहत काम करेंगे."
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