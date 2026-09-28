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नूंह में इनेलो का शक्ति प्रदर्शन, देवीलाल जयंती पर उमड़ा जनसैलाब, अभय चौटाला ने हुड्डा को बताया BJP की B-Team

नूंह में इनेलो का शक्ति प्रदर्शन ( ETV Bharat )

नूंह : नूंह के गांव चंदेनी में रविवार को चौधरी देवीलाल की 113वीं जयंती के मौके पर इनेलो ने सम्मान दिवस समारोह आयोजित किया. चंदेनी और सलंबा के बीच करीब 75 एकड़ क्षेत्र में हुए कार्यक्रम में हरियाणा के अलग-अलग हिस्सों से कार्यकर्ता पहुंचे. बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को खास बना दिया.