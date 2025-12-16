ETV Bharat / state

हरियाणा के शीतकालीन सत्र के लिए इनेलो की तैयारी, 9 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए, आदित्य-अर्जुन चौटाला ने पूछे सवाल

चंडीगढ़ : हरियाणा में गुरुवार से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के लिए इनेलो ने भी तैयारी पूरी कर ली है. इसके लिए इनेलो के विधायक दल के नेता आदित्य देवीलाल और विधायक अर्जुन चौटाला ने 9 जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए हैं.

इनेलो का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 नवंबर 2016 को हरियाणा के पक्ष में एसवाईएल नहर निर्माण के लिए दिए गए आदेश पर कोई कार्रवाई न किए जाने बारे में स्पष्टीकरण के बारे में है. इसके साथ ही प्रदेश में बढ़ते अपराध से खराब हुई कानून व्यवस्था, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हजारों की संख्या में खाली पड़े शिक्षकों के पद के बारे में, ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण शुल्क 10 गुणा बढ़ाने, नवंबर माह में दो बास्केटबाल खिलाड़ियों की पोल गिरने से हुई दर्दनाक मौत और खेल परिसरों की बदहाल स्थिति, प्रदेश में बेतहाशा बढ़ रहे नशे और खांसी सिरप बैन होने के बावजूद खुलेआम बिकने, वोकेशनल शिक्षा के लिए प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भारी कमी, धान एवं बाजरा खरीद में घोटाले और चंडीगढ़ को हरियाणा को सौंपने के बारे में है.

आदित्य देवीलाल ने पूछे ये सवाल : विधायक आदित्य देवीलाल की तरफ से 4 तारांकित एवं 2 अतारांकित प्रश्न भी पूछे गए हैं. प्रदेश में 2019 से लेकर 2025 तक वर्षवार कितनी हत्याएं, बलात्कार, गैंगरेप, अपहरण, डकैती, महिलाओं, व्यापारियों और अनुसूचित जातियों के लोगों के खिलाफ कितनी आपराधिक घटनाएं हुई. 1 जनवरी से 2019 तक नशे के कारण कितने युवाओं की मौत हुई और कितने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई. पिछले तीन वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की खराब फसल का बीमा कंपनियों द्वारा दी गई राशि के ब्यौरे के साथ 2014 से 2025 तक एचपीएससी द्वारा ली गई परीक्षाओं के कौन कौन से पेपर लीक हुए, इसकी डिटेल भी मांगी गई है. अतारांकित प्रश्नों में प्रदेश में अब तक कितनी मध्यम एवं लघु औद्योगिक इकाइयां है और कितनी बंद हुई हैं उनका ब्यौरा. 2019 से 2025 तक कितने जीएसटी घोटाले हुए हैं और कितने दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है.

अर्जुन चौटाला ने पूछे ये सवाल : इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला की तरफ से भी 4 तारांकित और 2 अतारांकित प्रश्न पूछे गए हैं. 2025 तक प्रदेश के कितने किसानों पर कुल कितना कर्जा बकाया है. प्रदेश के प्राथमिक, सीनियर सेकेंडरी, महाविद्यालयों में विभिन्न श्रेणी के कितने पद स्वीकृत और कितने पद खाली हैं. 2019 से लेकर अब तक कितने स्कूलों को समायोजित किया गया है. पुलिस विभाग में विभिन्न श्रेणी के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद खाली हैं. अतारांकित प्रश्नों में स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणी के डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और पैरामेडीकल स्टाफ आदि के कितने पद स्वीकृत और कितने रिक्त हैं. 2014 से लेकर 2025 तक कितनी सरकारी जमीनों को लंबी अवधि के लिए लीज पर दिया गया है जैसे प्रश्न शामिल है.