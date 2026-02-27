ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में इनेलो की अहम बैठक, 23 मार्च को प्रदेश स्तरीय युवा सम्मेलन को सफल बनाने पर मंथन, दो प्रस्ताव पारित

INLD Meeting in Chandigarh ( Etv Bharat )

चंडीगढ़: इंडियन नेशनल लोकदल की चंडीगढ़ जाट भवन में राष्ट्रीय एवं राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई. इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने बैठक की अध्यक्षता की. पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक प्रोफेसर संपत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरएस चौधरी और सभी वरिष्ठ नेता बैठक में उपस्थित रहे. चंडीगढ़ में इनेलो कार्यकारिणी की बैठक: राष्ट्रीय एवं राज्य कार्यकारिणी की इस बैठक में प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था एवं अमेरिकन ट्रेड टैरिफ पर जनहित से जुड़े दो प्रस्ताव पारित किए गए. वहीं भाजपा सरकार द्वारा बीपीएल और राशन कार्ड काटे जाने पर निंदा प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया. इसके साथ ही 23 मार्च को नरवाना में होने वाले प्रदेश स्तरीय युवा सम्मेलन को सफल बनाने के लिए मंथन किया गया और सभी से पार्टी को और अधिक मजबूती देने के लिए सुझाव लिए गए. युवा सम्मेलन के लिए सभी जिलों के लिए प्रभारी भी किए गए नियुक्त: अभय चौटाला ने अपने संबोधन में कहा कि "आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए लोगों के पास इनेलो एक मात्र विकल्प है. पूरे प्रदेश में लोगों के अंदर बस एक ही चर्चा है कि पहले प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार भूपेंद्र हुड्डा और उसके बेटे ने बनवाई है और अब मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाने में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से असफल सिद्ध हो रही है." अभय चौटाला का बीजेपी पर निशाना: अभय चौटाला ने कहा कि "इनेलो के दो विधायक होने के बावजूद असली विपक्ष की भूमिका बखूबी निभा रही है. आज बीजेपी की सरकार से किसान, मजदूर, कर्मचारी, छोटा व्यापारी, बुजुर्ग, महिला, युवा समेत सभी वर्ग बेहद दुखी है. बीजेपी के राज में चारों तरफ सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला है. कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. जहां प्रदेश के युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं वहीं उच्च सरकारी पदों पर बाहर के लोगों को भर्ती किया जा रहा है."