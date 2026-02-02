ETV Bharat / state

अभय चौटाला का केन्द्र सरकार के आम बजट पर तीखा हमला, कहा- "जितना बजट रखा, उतना खर्च नहीं हुआ, फिर विकास का दावा क्यों?"

चंडीगढ़: केन्द्र सरकार ने 1 फरवरी को आम बजट पेश किया था. बजट पर विपक्षी दल लगातार अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इस बीच इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेसवार्ता कर केंद्र सरकार के आम बजट पर तीखा हमला किया. अभय चौटाला ने कहा कि, "सरकार ने रक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के बजट में बढ़ोतरी की है, लेकिन शिक्षा, खेल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पूरी तरह अनदेखी की गई है. यह बजट आम जनता के हित में नहीं, बल्कि केवल आंकड़ों का खेल है."

"कर्ज पर चल रही सरकार": अभय चौटाला ने कहा कि, "भारत सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए 53.5 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जिसमें से 24 प्रतिशत राशि कर्ज के रूप में ली जा रही है. इसके अलावा पहले से लिए गए कर्ज पर 14.04 लाख करोड़ रुपये केवल ब्याज के रूप में चुकाने होंगे. जब सरकार कर्ज और ब्याज चुकाने में ही उलझी है, तो विकास कैसे संभव है."

अभय चौटाला का केन्द्र सरकार के आम बजट पर तीखा हमला (ETV Bharat)

"ग्रामीण आवास योजना में भारी लापरवाही": इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने आगे कहा कि, "प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2025-26 में 57,832 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसमें से केवल 32,500 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए. जब जो पैसा विकास के लिए रखा गया था, वही खर्च नहीं हुआ, तो सरकार विकास का दावा किस आधार पर कर रही है."

"शहरी आवास योजना में नाममात्र खर्च": अभय चौटाला ने कहा कि, "प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, लेकिन खर्च मात्र 300 करोड़ रुपये ही किया गया. यह साफ दर्शाता है कि सरकार की योजनाएं कागजों तक सीमित हैं और ज़मीनी स्तर पर उनका कोई असर नहीं है."

"सड़क और पेयजल योजनाओं में भी फेल सरकार": इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा कि, "सड़क योजना के लिए 19 हजार करोड़ रुपये रखे गए थे, जबकि खर्च केवल 11 हजार करोड़ रुपये हुआ. इसी तरह राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना में 67 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान था, लेकिन सिर्फ 17 हजार करोड़ रुपये ही खर्च किए गए. यह सरकार की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है."