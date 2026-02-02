अभय चौटाला का केन्द्र सरकार के आम बजट पर तीखा हमला, कहा- "जितना बजट रखा, उतना खर्च नहीं हुआ, फिर विकास का दावा क्यों?"
अभय चौटाला ने आम बजट को कर्ज आधारित, योजनाओं में कम खर्च और विकास विरोधी बताते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला.
Published : February 2, 2026 at 5:00 PM IST
चंडीगढ़: केन्द्र सरकार ने 1 फरवरी को आम बजट पेश किया था. बजट पर विपक्षी दल लगातार अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इस बीच इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेसवार्ता कर केंद्र सरकार के आम बजट पर तीखा हमला किया. अभय चौटाला ने कहा कि, "सरकार ने रक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के बजट में बढ़ोतरी की है, लेकिन शिक्षा, खेल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पूरी तरह अनदेखी की गई है. यह बजट आम जनता के हित में नहीं, बल्कि केवल आंकड़ों का खेल है."
"कर्ज पर चल रही सरकार": अभय चौटाला ने कहा कि, "भारत सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए 53.5 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जिसमें से 24 प्रतिशत राशि कर्ज के रूप में ली जा रही है. इसके अलावा पहले से लिए गए कर्ज पर 14.04 लाख करोड़ रुपये केवल ब्याज के रूप में चुकाने होंगे. जब सरकार कर्ज और ब्याज चुकाने में ही उलझी है, तो विकास कैसे संभव है."
"ग्रामीण आवास योजना में भारी लापरवाही": इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने आगे कहा कि, "प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2025-26 में 57,832 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसमें से केवल 32,500 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए. जब जो पैसा विकास के लिए रखा गया था, वही खर्च नहीं हुआ, तो सरकार विकास का दावा किस आधार पर कर रही है."
"शहरी आवास योजना में नाममात्र खर्च": अभय चौटाला ने कहा कि, "प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, लेकिन खर्च मात्र 300 करोड़ रुपये ही किया गया. यह साफ दर्शाता है कि सरकार की योजनाएं कागजों तक सीमित हैं और ज़मीनी स्तर पर उनका कोई असर नहीं है."
"सड़क और पेयजल योजनाओं में भी फेल सरकार": इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा कि, "सड़क योजना के लिए 19 हजार करोड़ रुपये रखे गए थे, जबकि खर्च केवल 11 हजार करोड़ रुपये हुआ. इसी तरह राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना में 67 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान था, लेकिन सिर्फ 17 हजार करोड़ रुपये ही खर्च किए गए. यह सरकार की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है."
"पीएम श्री स्कूल योजना भी कागजी साबित": अभय चौटाला ने कहा कि, "प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री स्कूल) योजना के लिए 75 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा गया, लेकिन इसमें से केवल 4,500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. इससे साफ है कि शिक्षा सरकार की प्राथमिकता नहीं है."
हरियाणा में रोजगार और कानून व्यवस्था पर सवाल: चौटाला ने कहा कि, "मुख्यमंत्री रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन हरियाणा में स्थानीय युवाओं की बजाय बाहर के लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं. प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, जिसके कारण उद्योगपति हरियाणा में निवेश करने से कतरा रहे हैं."
"प्रदेश पर बढ़ता कर्ज, बजट से उम्मीद बेकार": अभय चौटाला ने कहा कि, "पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों से सुझाव लेकर बजट बनाने की परंपरा शुरू की थी, लेकिन आज प्रदेश पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है. जब ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, तब प्रदेश पर केवल 3,000 करोड़ रुपये का कर्ज था."
मजीठिया को जमानत पर बोले चौटाला: अभय चौटाला ने अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर कहा कि, "सरकारें अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए इस तरह के मामले दर्ज करती हैं. सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्याय व्यवस्था की जीत है और आम आदमी पार्टी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है. आगे चलकर मजीठिया पूरी तरह बरी होंगे."
"एसवाईएल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए संज्ञान": उन्होंने कहा कि, "जब तक पंजाब में चुनाव नहीं हो जाते, तब तक एसवाईएल नहर पर फैसला नहीं होगा. अगर फैसला अधिकारियों से ही करवाना था, तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी. दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठकों पर भी सुप्रीम कोर्ट को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए."
