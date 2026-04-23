ETV Bharat / state

इनेलो ने घोषित किए मेयर पद उम्मीदवार, सोनीपत और पंचकूला नगर निगम के प्रत्याशियों की घोषणा

सोनीपत और पंचकूला नगर निगम मेयर पद के लिए इनेलो ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. चंडीगढ़ में अभय चौटाला ने इसका ऐलान किया.

INLD Mayor Candidate List
INLD Mayor Candidate List (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 23, 2026 at 2:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: हरियाणा नगर निकाय चुनाव को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है. सोनीपत नगर निगम के लिए आनंद खत्री और पंचकूला नगर निगम के लिए मनोज अग्रवाल को इनेलो ने मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है. अंबाला नगर निगम मेयर पद के उम्मीदवार का ऐलान इनेलो आज शाम तक तय कर सकती है.

अभय चौटाला का बीजेपी पर निशाना: इसके अलावा अभय चौटाला ने हरियाणा सरकार को कई मोर्चों पर घेरा. उन्होंने कहा कि "गेहूं खरीद के दौरान पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की मंडियों में ड्यूटी लगाई थी और सहायक केंद्र भी खोले थे, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो. लेकिन सरकार की नीतियों के कारण किसानों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है."

बायोमेट्रिक व्यवस्था पर उठाए सवाल: अभय चौटाला ने कहा कि "सरकार को पहले ही चेताया गया था कि गेहूं खरीद में बायोमेट्रिक प्रक्रिया लागू न की जाए, लेकिन इसके बावजूद इसे लागू किया गया. इस फैसले से किसानों को भारी परेशानी हुई और अब हालात ऐसे हैं कि गेहूं का उठान सही तरीके से नहीं हो पा रहा. देरी के कारण किसानों के खातों में भुगतान भी समय पर नहीं पहुंच रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है."

अंबानी-अडानी के साइलो पर भी साधा निशाना: चौटाला ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी मंशा किसानों की गेहूं को निजी कंपनियों के साइलो में भेजने की थी, जहां कमियां निकालकर फसल को कम कीमत पर खरीदा जा सके. उन्होंने दावा किया कि इनेलो के दबाव के कारण सरकार को पीछे हटना पड़ा और मंडियों में खरीद प्रक्रिया को जारी रखना पड़ा.

विशेष सत्र और महिला बिल पर सवाल: मुख्यमंत्री द्वारा बुलाए गए विशेष सत्र पर भी चौटाला ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि "सरकार के पास महिला बिल पर निंदा प्रस्ताव लाने का समय है, लेकिन किसानों की समस्याओं पर चर्चा करने का समय नहीं है. जो बिल लोकसभा में पारित नहीं हो पाया, उसकी चर्चा राज्य में करने का कोई औचित्य नहीं है. सरकार इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रही है."

जमीन रजिस्ट्री और पोर्टल सिस्टम पर नाराजगी: अभय चौटाला ने किसानों की जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को लेकर भी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि "अब रजिस्ट्री के लिए कम समय दिया जा रहा है और कई अधिकारियों के पास जाना पड़ता है, जिससे प्रक्रिया जटिल हो गई है." इसके अलावा पोर्टल सिस्टम पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सर्वर अक्सर डाउन रहता है, जिससे किसानों को मंडियों में भी परेशानी झेलनी पड़ती है.

BBMB और पंजाब को लेकर भी उठाए मुद्दे: अभय चौटाला ने BBMB में हरियाणा के प्रतिनिधित्व पर चिंता जताई और कहा कि "अगर राज्य का अधिकारी वहां नहीं होगा, तो प्रदेश के हितों की पैरवी कौन करेगा. पंजाब में भाजपा का कोई खास आधार नहीं है और मुख्यमंत्री वहां जाकर राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं."

ये भी पढ़ें- रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा नगर पालिका प्रधान पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार घोषित, जानें किसे मिला टिकट

ये भी पढ़ें- पंचकूला नगर निगम के पार्षद उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस ने की जारी, 3 वार्डों के प्रत्याशियों के नाम पेंडिंग

ये भी पढ़ें- 'महिलाओं के नाम पर राजनीति कर रही बीजेपी', कुमारी सैलजा ने भूपेंद्र हुड्डा के सद्भावना यात्रा में जाने के सवाल पर जानें क्या कहा

TAGGED:

MUNICIPAL COUNCIL ELECTION
INLD CANDIDATE LIST
WHEAT PROCUREMENT
अभय चौटाला
ABHAY CHAUTALA ON BJP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.