सभापति-आयुक्त पर फेंकी स्याही, बदसलूकी के भी आरोप, सफाई कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार

नगर परिषद सभापति का कहना है कि स्याही फेंकने वाले एक सड़क का नाम बदलने को लेकर गालीगलौच कर रहे थे.

Sanitation workers demonstrating
प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी (ETV Bharat Rajsamand)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 19, 2025 at 9:05 PM IST

3 Min Read
राजसमंद: शहर के श्री बालकृष्ण स्टेडियम में चल रहे निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान शुक्रवार शाम सभापति अशोक टांक और आयुक्त ब्रजेश राय पर स्याही फेंकी गई. धक्कामुक्की और अभद्रता के भी आरोप हैं. घटना को लेकर सफाई कर्मचारी संघ ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक सफाई कार्य बहिष्कार का ऐलान किया.

धक्कामुक्की और अभद्रता के भी आरोप: नगर परिषद सभापति अशोक टांक ने बताया कि श्री बालकृष्ण स्टेडियम में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण करने गए थे. तभी बीजेपी आईटी सेल संयोजक व सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ के पीआरओ भरत दवे, मंगलसिंह चौहान सहित कुछ लोग आए और स्याही फेंक दी. शराब के नशे में धुत लोगों ने उनके साथ धक्कामुक्की करते हुए बदसलूकी की. टांक ने बताया कि आरोपी शहर में 50 फीट रोड का नामकरण आचार्य महाश्रमण अहिंसा मार्ग के रूप में होने को लेकर सवाल उठाते हुए गालीगलौच कर रहे थे. जबकि रास्ते के नामकरण को लेकर उपजे विवाद में जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा सभी पक्षों को संतुष्ट कर चुके हैं. आयुक्त ब्रजेश राय ने बताया कि घटना को लेकर कांकरोली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है.

अभद्रता के आरोपों को लेकर मचा बवाल (ETV Bharat Rajsamand)

दूसरे पक्ष ने भी दी मारपीट की रिपोर्ट: भाजपा आईटी सेल संयोजक व सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ के पीआरओ भरत दवे ने भी कांकरोली थाने में रिपोर्ट दी, जिसमें उनके साथ मारपीट के आरोप लगाए हैं. कांकरोली थाने में भीड़ जमा होने के बाद हालात बेकाबू होने की शंका पर डीएसपी नेत्रपालसिंह भी थाने पर पहुंचे. उन्होंने प्रकरण की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया. वहीं, इस मामले में अखिल राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष भगवान प्रकाश वाल्मीकि ने बताया कि आपात बैठक कर तय किया कि जब तक सभापति व आयुक्त के हमलावर गिरफ्तार नहीं होंगे, तब तक सफाई कार्मिक कार्य का बहिष्कार रखेंगे.

जांच में जुटी पुलिस: कांकरोली थाना प्रभारी सरोज बैरवा ने बताया कि नगर परिषद सभापति व आयुक्त से अभद्रता, स्याही फेंकने की रिपोर्ट आई है, जिसे दर्ज किया जा रहा है. साथ ही दूसरा पक्ष भी पहुंचा है, जिन्हें भी सुना जा रहा है. पुलिस जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई होगी. वहीं कांग्रेस नगर अध्यक्ष चंचल नंदवाना ने कहा कि सड़क के नामकरण की बात पर बीजेपी युवा नेता द्वारा सभापति व आयुक्त के साथ अभद्रता निंदनीय है. बीजेपी की यह ओछी हरकत है. इसके लिए एसपी से मिलकर संगठन के द्वारा भी ज्ञापन दिया जाएगा.

'घटनाक्रम की नहीं है जानकारी': भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल ने बताया कि परिवार में किसी का निधन होने से व्यस्त हूं. इसलिए सभापति-आयुक्त व हमारे कार्यकर्ता के बीच कोई घटना हुई, लेकिन पूरी जानकारी नहीं है. पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद ही कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया दे सकता हूं.

संपादक की पसंद

