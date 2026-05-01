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दिल्ली CM पर अभद्र टिप्पणी के बाद बवाल, थाने में कांग्रेस पदाधिकारी पर बीजेपी महिला मोर्चे की कार्यकर्ताओं ने फेंकी स्याही

पुलिस थाना अजमेर ( ETV Bharat Ajmer )