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बेस अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड बना रणक्षेत्र, घायल युवक पर हमले से मचा हड़कंप, पड़ताल तेज

हल्द्वानी में घायल युवक पर दोबारा हमला करने के मामले की पुलिस पड़ताल में जुट गई है. घटना से मरीज और तीमारदार सहम गए.

Haldwani Base Hospital
बेस अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड बना रणक्षेत्र (CCTV camera photo)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 18, 2026 at 8:28 AM IST

2 Min Read
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हल्द्वानी: हल्द्वानी के बेस अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे घायल युवक पर दोबारा हमला होने से अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. आरोप है कि ठंडी सड़क पर मारपीट में घायल युवक के साथ आए साथी पर इमरजेंसी के अंदर हमला कर दिया गया. घटना से मरीजों और तीमारदारों में दहशत फैल गई. सीसीटीवी में कैद हुई घटना में अस्पताल स्टाफ और परिजनों में भगदड़ साफ देखने को मिली. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.अपर पुलिस अधीक्षक व सीओ सिटी हल्द्वानी अमित कुमार सेनी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज मामले की जांच की जा रही है.

गौर हो कि हल्द्वानी बेस अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड बीते दिन रणक्षेत्र में तबदील हो गया. यहां मारपीट में घायल युवक पर कई युवकों ने फिर हमला कर दिया. इलाज के लिए अस्पताल आने वाले लोगों को सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए, लेकिन हल्द्वानी के बेस अस्पताल में हुई घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ठंडी सड़क पर हुई मारपीट में घायल युवक को जब इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, तो आरोप है कि हमलावर भी अस्पताल पहुंच गए.

इमरजेंसी के बाहर घायल युवक के साथ आए उसके साथी अनुज कुमार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया. अस्पताल जैसे संवेदनशील परिसर में हुई इस वारदात से वहां मौजूद मरीज, तीमारदार और स्वास्थ्यकर्मी सहम गए. घटना से मरीजों और तीमारदारों में दहशत फैल गई.

अस्पताल में दो गुटों के बीच हुई मार पीट की जांच की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिह्नित किया जा रहा है. फिलहाल तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा.
-अमित कुमार सैनी,सीओ सिटी हल्द्वानी-

कुछ देर तक इमरजेंसी के बाहर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. अस्पताल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है. वायरल वीडियो के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है. घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत किए जाने की मांग तेज होने लगी है.

पढ़ें-हल्द्वानी में महिला से अभद्रता और गाली-गलौज करने वाला आरोपी गिरफ्तार

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