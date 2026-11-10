गोरखपुर में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत; पुलिस ने पिता को गिरफ्तार किया, चाकू और लकड़ी का टुकड़ा बरामद
प्रभारी निरीक्षक रामगढ़ ताल थाना श्यामानंद राय ने बताया कि एसपी सिटी के निर्देश पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 9:58 PM IST
गोरखपुर : रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद में हत्या का मामला सामने आया है. आरोप है कि पिता और बेटे का आपस में विवाद हुआ था. इस दौरान गंभीर रूप से घायल बेटे को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जिसके बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मंगलवार को उसकी मौत हो गई. बेटे की मौत के बाद पुलिस ने हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक चाकू और लकड़ी का टुकड़ा भी बरामद किया है.
प्रभारी निरीक्षक रामगढ़ ताल थाना श्यामानंद राय ने बताया कि पिता के हमले में घायल पुत्र की मौत मेडिकल कॉलेज में होने के बाद इस मामले में पूर्व की सूचना के आधार पर एसपी सिटी के निर्देश पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है. परिजन का इसमें जैसा सहयोग और शिकायत मिलेगी उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है.
पुलिस के अनुसार, रामगढ़ताल थाना क्षेत्र निवासी महंगी निषाद का 9 नवंबर को अपने पुत्र के साथ किसी पारिवारिक विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था. आरोप है कि इसी दौरान हमले में पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के संबंध में पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर रामगढ़ताल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. घायल की हालत गंभीर होने पर उसे उपचार के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था. वहां उपचार के दौरान 10 नवंबर को उसकी मृत्यु हो गई.
पुलिस ने इस मामले में विवेचना के क्रम में मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले में आरोपी को मंगलवार को रामगढ़ताल पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू और एक लकड़ी का टुकड़ा बरामद किया है.
यह गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक श्यामा नन्द राय के नेतृत्व में की गई. गिरफ्तारी करने वाली टीम में वरिष्ठ उपनिरीक्षक अनूप मणि त्रिपाठी, उपनिरीक्षक एवं पाम पैराडाइज चौकी प्रभारी अभिनव श्रीवास्तव तथा आरक्षी शुभम मिश्रा और शुभम यादव शामिल रहे.
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