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गोरखपुर में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत; पुलिस ने पिता को गिरफ्तार किया, चाकू और लकड़ी का टुकड़ा बरामद

आरोपी गिरफ्तार ( Photo credit: ETV Bharat )

गोरखपुर : रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद में हत्या का मामला सामने आया है. आरोप है कि पिता और बेटे का आपस में विवाद हुआ था. इस दौरान गंभीर रूप से घायल बेटे को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जिसके बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मंगलवार को उसकी मौत हो गई. बेटे की मौत के बाद पुलिस ने हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक चाकू और लकड़ी का टुकड़ा भी बरामद किया है.

प्रभारी निरीक्षक रामगढ़ ताल थाना श्यामानंद राय ने बताया कि पिता के हमले में घायल पुत्र की मौत मेडिकल कॉलेज में होने के बाद इस मामले में पूर्व की सूचना के आधार पर एसपी सिटी के निर्देश पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है. परिजन का इसमें जैसा सहयोग और शिकायत मिलेगी उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है.



