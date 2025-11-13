ETV Bharat / state

जंगल से डरा सहमा हिरण घायल अवस्था में पहुंचा गांव, हो गई मौत!

खूंटी के बिरमकेल गांव में घायल अवस्था में एक हिरण पहुंचा. जहां उसकी मौत हो गयी.

Injured wild deer died after entering Biramkel village in Khunti
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 13, 2025 at 5:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

खूंटीः जिला में मुरहू प्रखंड क्षेत्र के गानलोया पंचायत के बिरमकेल गांव में घायल अवस्था में एक हिरण को लोगों के द्वारा पकड़ा गया. जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गयी लेकिन घायल हिरण की मौत हो गई. हिरण के शव को वन विभाग की टीम ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर दफना दिया है.

ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार एक हिरण भटककर बिरमकेल निवासी अमित मांझी के खेत में घुस गया था. दूर से भागकर पहुंचा हिरण घबराया हुआ था जिसे पकड़कर बांध दिया गया और वन विभाग को सूचित किया गया. वनरक्षी अजय कुमार मौके पर पहुंचे तबतक हिरण की मौत हो चुकी थी.

जानकारी देते वनरक्षी (ETV Bharat)

वनरक्षी अजय कुमार ने बताया कि उन्हें ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि हिरण घबराई हुई वहां पहुंची थी. संभवतः किसी के द्वारा उसका शिकार का प्रयास किया जा रहा हो. हालांकि वन विभाग ने बताया कि इससे पूर्व भी इलाके में एक हिरण को बरामद किया गया था और उस इलाके के जंगलों में हिरण की मौजूदगी है. उन्होंने बताया कि हिरण के शव को कब्जे में लेकर पशु चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया गया है. इसके बाद इस मामले की जांच की जा रही है. जांच के हिरण के शव को दफना दिया गया है.

इसे भी पढ़ें- अजगर निगल गया हिरण को! पलामू के उंटारी रोड की घटना, पानी की तलाश में गांव की तरफ आते हैं हिरण

इसे भी पढ़ें- पलामू टाइगर रिजर्व में हिरण शिकार के बड़े नेटवर्क का खुलासा, पूर्व नक्सलियों की भी संलिप्तता

इसे भी पढे़ं- झारखंड के इस इलाके में जल्द दिखाई देंगे काले हिरण, ठंड के बाद नीलगाय और चीतल को किया जाएगा शिफ्ट!

TAGGED:

DEER FOUND INJURED IN BIRAMKEL
INJURED WILD DEER DIED
KHUNTI
हिरण के शिकार की आशंका
DEER DIED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.